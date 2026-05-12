Трагедија код Мркоњић Града: Познат идентитет возача аутобуса који је погинуо у тешкој несрећи

12.05.2026 21:44

Возач аутобуса Д.Е. погинуо је у тешкој саобраћајној незгоди која се догодила данас у мјесту Подоругла у Мркоњић Граду, саопштено је из Окружног јавног тужилаштва Бањалука.

Како наводе, у незгоди која се догодила око 17 часова, дошло је до судара камиона и аутобуса, а десет особа је повријеђено.

Жесток судар аутобуса и камиона у Мркоњић Граду, једна особа погинула

"На магистралном путу Мркоњић Град- Језеро, у мјесту Подоругла, општина Мркоњић Град, дана 12.05.2026.године, око 17.05. часова, догодила се саобраћајна незгода у којој је једно лице смртно настрадало.

У овој саобраћајној незгоди учествовало је теретно возило марке „Scania“ којим је управљало лице иницијала Д.Ј. рођен 1989.године из Бихаћа, и аутобус којим је управљало лице иницијала Д.Е. рођен 1973. године из Шипова.

Приликом саобраћајне незгоде возач аутобуса, лице Д.Е. смртно је настрадао а возач теретног возила, лице Д.Ј. и девет путника који су се налазили у аутобусу, задобили су тјелесне повреде", наводе из ОЈТ Бањалука.

Повријеђеним лицима је пружена љекарска помоћ у Дому здравља Мркоњић Град.

Увиђај на лицу мјеста обавио је дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бањалука, заједно са полицијским службеницима Полицијске станице за безбједност саобраћаја Мркоњић Град.

Тужилац је наложио да се предузму све потребне истражне радње и мјере као и вјештачења, на утврђивању свих околности поменуте саобраћајне незгоде, а наложена је и обдукција тијела смртно настрадалог лица која ће бити обављена у Заводу за судску медицину РС.

