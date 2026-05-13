Krvavi obračun u Obrenovcu, naoružani napadači se skrivaju u šumi

U obračunu dvije grupe migranata, jedna osoba je ubijena, dok se ljekari bore za život teško povrijeđenog muškarca.

Na licu mjesta, na ulazu u groblje zatekao jedno policijsko vozilo i veliki broj inspektora, piše Telergraf.

Cijeli prostor djeluje sablasno tiho.

Cijelo područje je blokirano i traga se za osumnjičenima. Policija trenutno pretražuje teren.

Sukob koji je počeo u dubini šume brzo je eskalirao u krvavi pir. Jedan migrant je podlegao povredama na licu mjesta, dok je drugi sa teškim tjelesnim povredama hitno transportovan u bolnicu.

Policija po mrklom mraku pretražuje teren koristeći baterijske lampe.

Ljekari ulažu nadljudske napore kako bi stabilizovali njegovo stanje, koje se ocjenjuje kao kritično.

Odmah nakon dojave o sukobu hladnim oružjem, policija je aktivirala operativni plan „Vihor 3“. Na teren su upućene jake snage i specijalne jedinice koje su blokirale sve izlaze iz šumskog pojasa.

Nezvanično, bjegunci su naoružani, opasni i koriste nepregledan teren i potpuni mrak kako bi izbjegli hapšenje.

Pripadnici MUP-a trenutno „češljaju“ svaki metar šume koristeći: termovizijske kamere za detekciju toplote u mraku. jake baterijske lampe i specijalnu opremu za kretanje po nepristupačnom terenu. blokade na ključnim saobraćajnicama koje vode ka naseljenom dijelu Obrenovca.

Iako su napadači još uvijek u bjekstvu, brzom reakcijom policije opasnost je izolovana. Cijeli šumski pojas je pod potpunom kontrolom, čime je spriječeno da se naoružane grupe domognu grada i ugroze lokalno stanovništvo.