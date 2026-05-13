Horoskop za 13. maj: Šta nam zvijezde donose danas?

Ovan

Očekuje vas uspješan završetak važne obaveze koju ste odlagali. Na emotivnom planu vlada harmonija, ali izbjegavajte donošenje naglih odluka. Slobodni će privući pažnju osobe sa kojom često poslovno sarađuju. Moguća je prolazna glavobolja.

Bik

Iskoristite dan za planiranje troškova, jer su pred vama novi poslovni izazovi. U ljubavi vas očekuje iskren razgovor koji će otkloniti sve sumnje koje su vas mučile. Oni koji su sami osjetiće želju za novim poznanstvima. Kontrolišite krvni pritisak.

Blizanci

Primite savjet od starijeg kolege jer vam može pomoći. Partner planira zajedničko iznenađenje kojem ćete se veoma obradovati. Slobodni pripadnici znaka biće u centru pažnje na društvenom događaju. Smanjite unos kofeina.

Rak

Moguć je neočekivan dobitak ili ponuda koja se ne odbija lako. U emotivnom životu potrebno je više fleksibilnosti kako biste izbjegli sitne čarke. Slobodni će doživjeti romantičan trenutak sa osobom iz svoje blizine. Više šetajte na svježem vazduhu.

Lav

Vaša kreativnost je na vrhuncu, pa je idealan trenutak da predstavite svoje ideje. U vezi dolazi do zajedničkog dogovora oko pitanja koje je dugo stajalo po strani. Slobodni će upoznati nekoga ko će ih oduševiti svojom inteligencijom. Potrebno vam je više sna.

Djevica

Očekuje vas dinamičan dan sa puno sastanaka i važnih informacija. Partner će pokazati veliku dozu razumijevanja za vaše obaveze, što će vam mnogo značiti. Slobodni bi mogli početi da razmišljaju o nekome koga znaju već duže vrijeme. Zdravlje je stabilno.

Vaga

Poslovni uspjeh je na vidiku, samo ostanite fokusirani na svoje primarne zadatke. U ljubavi vas prati sreća, pa je dobar dan za izražavanje najdubljih osjećanja. Slobodni će biti meta udvaranja osobe koju su nedavno upoznali. Čuvajte se prehlade.

Škorpija

Bićete veoma efikasni u rješavanju zaostalih pravnih ili papiroloških pitanja. Odnos sa voljenom osobom je stabilan, iako vam nedostaje malo više zajedničkog vremena. Slobodni će dobiti poziv za kafu od nekoga ko im je vrlo simpatičan. Ojačajte imunitet.

Strijelac

Vaša energija pozitivno utiče na čitavo radno okruženje. U ljubavi su moguća manja iznenađenja koja će u vama probuditi zaboravljene emocije. Slobodni će uživati u zanimljivom flertu putem društvenih mreža. Više pažnje posvetite fizičkim aktivnostima.

Jarac

Fokusirajte se na detalje jer bi sitnice danas mogle napraviti veliku razliku u poslu. U vezi je vrijeme za promjenu rutine i uvođenje nekih novih zajedničkih aktivnosti. Slobodni će privući nekoga ko odiše šarmom. Mogući su problemi sa varenjem.

Vodolija

Dobićete priliku da pokažete svoje vještine u novom projektu koji vam je povjeren. Emotivni partner će tražiti vaš savjet u vezi sa privatnim problemom. Slobodni bi mogli sresti nekoga ko će ih momentalno zaintrigirati. Više se odmarajte.

Ribe

Dan je povoljan za kupovinu stvari za kuću ili popravke koje ste dugo planirali. U ljubavi vas očekuje period mira i međusobnog uvažavanja bez mnogo riječi. Slobodni će otkriti da je nekome veoma stalo do njih kroz sitne gestove. Posjetite oftalmologa.