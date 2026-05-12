Ovi znakovi će dobiti poziv od osobe iz prošlosti

Postoje ljudi za koje mislimo da smo ih davno ostavili iza sebe. Bivši ljubavnici, prijatelji koji su nestali bez objašnjenja ili ljudi sa kojima nikada nismo u potpunosti zatvorili naše priče često se vraćaju kada ih najmanje očekujemo.

Astrologija tvrdi da će određeni znakovi osetiti posebno jak uticaj prošlosti u narednom periodu, a neke bi uskoro mogla kontaktirati osoba koju nisu mogli zaboraviti.

Dok će neki dobiti poruku usred noći, drugi bi mogli doživeti potpuno slučajan susret ili neočekivani poziv koji će ponovo probuditi stara osjećanja. Evo znakova da će se neko iz prošlosti uskoro vratiti, prema astrologiji.

Rak

Rakovi su poznati po tome što im je teško da se odreknu ljudi koje su istinski voleli. Čak i kada djeluju hladno i distancirano, često osjećaju nostalgiju za vezama koje su im nekada mnogo značile. Zato u narednom periodu očekuju povratak nekoga sa kim imaju nerješene emocije.

Moguće je da će im se javiti bivši partner koji je dugo ćutao ili neko ko je nestao bez pravog objašnjenja. Rakovi će tada morati da odluče da li žele da ponovo otvore vrata prošlosti ili da konačno zatvore poglavlje koje ih prati već dugo. Emocije će biti intenzivne, a intuicija jača nego inače.

Vaga

Vage često ostaju u dobrim odnosima sa bivšim partnerima, ali iza njihove smirenosti često se krije pitanje „šta ako“. Osoba koja je ostavila snažan trag u prošlosti mogla bi im se uskoro vratiti, posebno kroz neočekivanu poruku ili susret.

Ono što će najviše iznenaditi Vage je činjenica da će druga strana ovog puta biti mnogo otvorenija i iskrenija nego ranije. Stara osjećanja bi mogla da se ponovo jave veoma brzo, ali astrologija upozorava na idealizaciju prošlosti. Važno je pažljivo proceniti da li se ova osoba vraća zbog pravih emocija ili samo iz usamljenosti.

Riba

Ribe često osjećaju emotivnu povezanost sa ljudima čak i kada godinama nisu bile u kontaktu. U narednom periodu moguće je ponovno povezivanje sa nekim koga nikada nisu potpuno prebolele. To može biti bivša ljubav, ali i neko sa kim su imale posebnu, gotovo sudbinsku vezu.

Za Ribe će ovaj povratak biti veoma emotivan i mogao bi da probudi sjećanja koja su dugo pokušavali da potisnu. Međutim, zvijezde savjetuju oprez. Neki ljudi se vraćaju da bi doneli novi početak, dok drugi dolaze samo da nas podsjete zašto su uopšte otišli.

