Logo
Large banner

Nasilje u porodici: Tukao suprugu pa je izbo nožem pred djecom

Autor:

ATV
12.05.2026 22:54

Komentari:

0
Насиље у породици: Тукао супругу па је избо ножем пред дјецом

Opštinski sud u Livnu potvrdio je optužnicu Kantonalnog tužilaštva u Livnu protiv 47-godišnjeg Đ. Š. iz Tomislavgrada, zbog krivičnog djela nasilja u porodici.

Optuženog se tereti da je 2. februara ove godine u porodičnoj kući u Tomislavgradu ugrozio mir, tjelesni i psihički integritet svoje supruge V. Š. te njihove troje maloljetne djece.

Tukao je pa izbo nožem

Prema navodima optužnice, nakon kraće prepirke oko školskih obaveza djece, optuženi je suprugu najprije verbalno napao, a potom je udario rukom, nakon čega je uzeo nož i nanio joj ubodne rane u predjelu desne natkoljenice.

Oštećena je pritom zadobila lake tjelesne povrede, dok je događaj kod djece izazvao strah, zabrinutost i uznemirenost.

Određen mu pritvor

Iz Opštinskog suda u Livnu navode kako je optuženom Đ. Š. ranije, 5. februara ove godine, bila određena mjera pritvora u trajanju od mjesec dana, koja je naknadno produžena za još dva mjeseca. Pritvor je ukinut rješenjem suda 21. aprila.

Sudija za prethodno saslušanje Opštinskog suda u Livnu zakazao je ročište za izjašnjenje o krivici za 15. juni ove godine.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Livno

nasilje u porodici

povrijeđena žena

Tuča

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Припадник државне полиције се сагиње да подигне пиштољ на Меморијал Драјву у Кембриџу, Масачусетс, у понедјељак, 11. маја 2026.

Svijet

Mladoženja ubio kuma i najboljeg prijatelja

1 h

0
Познат идентитет страдалог радника у БиХ: Иза њега остала трудна супруга и 2-годишње дијете

Hronika

Poznat identitet stradalog radnika u BiH: Iza njega ostala trudna supruga i 2-godišnje dijete

2 h

0
Трагедија код Мркоњић Града: Познат идентитет возача аутобуса који је погинуо у тешкој несрећи

Hronika

Tragedija kod Mrkonjić Grada: Poznat identitet vozača autobusa koji je poginuo u teškoj nesreći

2 h

0
Може ли вјештачка интелигенција да буде лијек за усамљеност?

Nauka i tehnologija

Može li vještačka inteligencija da bude lijek za usamljenost?

2 h

0

Više iz rubrike

Познат идентитет страдалог радника у БиХ: Иза њега остала трудна супруга и 2-годишње дијете

Hronika

Poznat identitet stradalog radnika u BiH: Iza njega ostala trudna supruga i 2-godišnje dijete

2 h

0
Трагедија код Мркоњић Града: Познат идентитет возача аутобуса који је погинуо у тешкој несрећи

Hronika

Tragedija kod Mrkonjić Grada: Poznat identitet vozača autobusa koji je poginuo u teškoj nesreći

2 h

0
Жесток судар аутобуса и камиона у Мркоњић Граду, једна особа погинула

Hronika

Žestok sudar autobusa i kamiona u Mrkonjić Gradu, jedna osoba poginula

4 h

0
Полицијско ауто

Hronika

Tragedija na gradilištu autoputa kod Zenice: Kamiondžija pregazio mladog radnika

6 h

0

  • Najnovije

23

01

U Hrvatsku stiže 436.000 evra! Uplata na listiću bila 2 evra

22

54

Nasilje u porodici: Tukao suprugu pa je izbo nožem pred djecom

22

44

Mladoženja ubio kuma i najboljeg prijatelja

22

31

Pet uslova Teherana za nastavak pregovora sa SAD-om

22

21

Može li vještačka inteligencija da bude lijek za usamljenost?

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner