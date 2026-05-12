Nasilje u porodici: Tukao suprugu pa je izbo nožem pred djecom

Opštinski sud u Livnu potvrdio je optužnicu Kantonalnog tužilaštva u Livnu protiv 47-godišnjeg Đ. Š. iz Tomislavgrada, zbog krivičnog djela nasilja u porodici.

Optuženog se tereti da je 2. februara ove godine u porodičnoj kući u Tomislavgradu ugrozio mir, tjelesni i psihički integritet svoje supruge V. Š. te njihove troje maloljetne djece.

Tukao je pa izbo nožem

Prema navodima optužnice, nakon kraće prepirke oko školskih obaveza djece, optuženi je suprugu najprije verbalno napao, a potom je udario rukom, nakon čega je uzeo nož i nanio joj ubodne rane u predjelu desne natkoljenice.

Oštećena je pritom zadobila lake tjelesne povrede, dok je događaj kod djece izazvao strah, zabrinutost i uznemirenost.

Određen mu pritvor

Iz Opštinskog suda u Livnu navode kako je optuženom Đ. Š. ranije, 5. februara ove godine, bila određena mjera pritvora u trajanju od mjesec dana, koja je naknadno produžena za još dva mjeseca. Pritvor je ukinut rješenjem suda 21. aprila.

Sudija za prethodno saslušanje Opštinskog suda u Livnu zakazao je ročište za izjašnjenje o krivici za 15. juni ove godine.