SIPA pretresa na više lokacija zbog utaje i pranja novca

Pripadnici Agencije za istrage i zaštitu BiH (Sipa) provode operativnu akciju na više lokacija na području Istočnog Sarajeva, Sarajeva, Kiseljaka, Visokog, Banjaluke i Zvornika zbog sumnje u poresku utaju i pranje novca.

Akcija se sprovodi radi realizacije više naredbi Suda BiH za pretres stana, ostalih prostorija, pokretnih stvari i osoba, te privremeno oduzimanje predmeta zbog sumnje da je počinjeno krivično d‌jelo udruživanje radi činjenja krivičnih d‌jela poreska utaja i pranje novca, saopšteno je iz ove policijske agencije.

Sipa realizuje akciju pod nadzorom Tužilaštva BiH uz podršku MUP-a Republike Srpske i MUP-ova Srednjobosanskog kantona, Zeničko-dobojskog kantona i Kantona Sarajevo.