Lavrov: Kijev namjerno gađa civile u Rusiji

Ukrajina namjerno napada stambena područja u Rusiji bez ikakvih vojnih objekata u svrhu provokacije, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.

On je podsjetio da se u Rusiji u posljednje vrijeme dogodio veliki broj napada.

"Vinovnici su ukrajinski teroristi koji organizuju provokacije na ruskoj teritoriji, namjerno lansirajući dronove i rakete na civilna područja bez ikakve vojne infrastrukture", istakao je Lavrov u intervjuu za indijsku televiziju "RT".