Ljekar iz Mrkonjić Grada o stanju pacijenata nakon sudara autobusa i kamiona

Autor:

ATV
13.05.2026 10:47

Foto: MG Forum

Doktor Aleksandar Šćepanović, specijalista urgentne medicine, potvrdio je da je u sudaru, koji se juče, u utorak, 12. maja, dogodio u Mrkonjić Gradu, vozač autobusa poginuo na mjestu događaja, dok je vozač kamiona bio svjestan, ali životno ugrožen.

U nesreći su, podsjetimo, učestvovali kamion kojim je upravljao D.J. (37) iz Bihaća, i autobus kojeg je vozio D.E. (53) iz Šipova, koji je poginuo, dok su povrijeđeni vozač teretnjaka i devet putnika.

Šta su zatekli na terenu

"Mi smo dobili poziv od policije u Mrkonjić Gradu u 17.10. Dežurna ekipa Hitne medicinske pomoći u Mrkonjić Gradu je izašla na teren. Na terenu smo zatekli da je vozač autobusa na licu mjesta poginuo", rekao je dr Šćepanović za "Nezavisne novine".

Prema njegovim riječima, povrijeđena lica su zbrinuta odnosno prevezena u prostorije Hitne medicinske pomoći Doma zdravlja u Mrkonjić Gradu.

"Vozač drugog vozila, šlepera, je bio teško povrijeđen, vitalno ugrožen, saniran je i opremljen za Banjaluku. Ostalih devet povrijeđenih su imali uglavnom povrede glave, sanirani su, svi zbrinuti", rekao je dr Šćepanović u izjavi za "Nezavisne novine".

Angažovali četiri saniteta

Prema njegovim riječima, bila su angažovana četiri sanitetska vozila - tri iz Mrkonić Grada i jedno iz Doma zdravlja Šipovo. Precizirao je da su vozač kamiona i osam pacijenata prevezeni u Banjaluku, dok je jedan pacijent, koji je imao lakše povrede, otišao u Šipovo. Kako je dodao, kada je riječ o vozaču kamiona, on je dovezen u teškom stanju.

"Imao je fakturu podlaktice, povredu butne kosti, povrede glave. Bio je svjestan, ali je bio ugrožen", naveo je Šćepanović, dodajući da on nije bio na mjestu događaja, a prema opisu medicinskih tehničara, koji su izlazili, zatekli su kamion koji je udario u autobus.

Uviđaj je, podsjetimo, obavio dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, zajedno sa pripadnicima Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Mrkonjić Grad.

"Tužilac je naložio da se preduzmu sve potrebne istražne radnje i mjere kao i vještačenja, na utvrđivanju svih okolnosti pomenute saobraćajne nezgode, a naložena je i obdukcija tijela smrtno nastradalog lica koja će biti obavljena u Zavodu za sudsku medicinu Republike Srpske“, naveli su iz Tužilaštva.

