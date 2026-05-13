Plavi Mjesec dolazi 31. maja i donosi snažan preokret za ove znakove

Krajem maja očekuje nas jedan od najrjeđih astroloških događaja u godini – Plavi Mjesec. Ovog puta fenomen će se poklopiti sa mikromjesecom, što znači da će Zemljin satelit biti na najudaljenijoj tački svoje orbite i da će izgledati malo manji i tamniji nego obično. U svakom slučaju, donosi novu energiju, promjene i važne odluke.

Plavi Mjesec pojaviće se na večernjem nebu 31. maja u znaku Strijelca. Sa ovom fazom stiže svjetlija i dinamičnija energija, koja donosi prilike za proširenje horizonta, traženje novih značenja, nezaborava putovanja, rad na sebi i rješavanje dugo odlaganih problema. Ako se još dvoumite oko neke važne teme, sada je pravo vrijeme da napravite prvi, možda i odlučujući korak.

Hronika SIPA pretresa na više lokacija zbog utaje i pranja novca

Astrolog Aleksandra Cvetkova napominje da je Plavi Mjesec 31. maja 2026. posebno pogodan za postavljanje ciljeva za ljeto. Korisno je zapisati jednu do tri želje, formulišući ih što je moguće preciznije. Dan se takođe smatra povoljnim za finansije, ulaganje i planiranje prihoda. Možete napraviti lični talisman od prirodnog kamenja i postaviti ga u istočni dio svog doma – vjeruje se da pojačava zaštitnu energiju i privlači sreću.

Važno je izbjegavati sukobe, teške teme i trivijalne rasprave. Nije najbolji trenutak ni za intenzivan trening ili odlazak u saunu: pun mjesec se tradicionalno povezuje sa povećanom osjetljivošću, a visoke temperature mogu nepotrebno opteretiti srce i krvne sudove. Bolje je da se odlučite za toplu kupku, opuštajući tuš ili šetnju na svježem vazduhu.

Ovan

Ovan trenutno ima puno energije kojoj je potreban neki izlaz. Sport, ples, šetnja i bilo koji pokret koji vas vraća u život predstavljaju dobre opcije.

Hronika Banjalučanin pijan napao zdravstvenog radnika

Bik

Sreća je nadohvat ruke, ali funkcioniše samo u kombinaciji sa samopouzdanjem. Važno je da se ne rasipate previše, već da slijedite jasan plan. Svaka akcija treba da bude smislena, strategija je ono što će donijeti rezultate.

Blizanci

Posao je na prvom mjestu. Čak i ako ste iscrpljeni i želite da se opustite, okružite se ljudima koji će rado učiniti nešto za vas.

Rak

Ako imate osjećaj da se cijeli svijet urotio protiv vas, možda ste predugo živjeli po tuđim očekivanjima. Isključite se iz svega bar na jedan dan i iskreno se zapitajte da li vam je ovo zaista potrebno. Odgovor će mnoge stvari staviti u pravu perspektivu.

Društvo U Mrkonjićima prvi liturgijski pomen Svetoj Ani: Prisustvuje i Dodik

Lav

Lav mora da prekontroliše potrošnju: prazninu koju osjeća ne treba da utapa kupovinom nepotrebnih stvari i razbacivanjem novca. Potreban vam je odmor u prirodi, posebno ako je lijepo vrijeme.

Djevica

Imate previše ideja i zato ste zaglavljeni. Potrebna vam je osoba pored koje ćete se osjećati prijatno i mirno. Kroz dijalog i zajedničku akciju, brzo ćete shvatiti odakle da počnete.

Vaga

Zadovoljstvo je trenutno povezano sa hranom, udobnošću i lijepim trenucima. Ali, ne pretjerujte. Možda ćete željeti da priredite fino porodično veče ili da omiljeni hobi pretvorite u dodatni prihod.

Škorpija

Podrška će sada doći od najbližih. Ne bojte se da razgovarate o teškoćama i da tražite pomoć. To nije slabost, već sposobnost da izgradite iskrene veze koje će vam se kasnije vratiti stostruko.

BiH Dizel u FBiH skuplji za 50 odsto u odnosu na prošlu godinu

Strijelac

Plavi Mjesec 31. maja je posebno značajan za vas, jer je pun Mjesec u vašem znaku. Vaše unutrašnje stanje, razumijevanje puta i želja da živite živopisnije dolaze do izražaja. Strijelac sada zna gdje treba da gađa.

Jarac

Postoji rizik ako preuzmete previše obaveza. Odluke često donosite brže od svih ostalih, ali trenutno je važno da pustite druge da sami rješavaju probleme.

Vodolija

Mnogo vremena provodite sanjajući i maštajući, zaboravljajući na stvarnost. Vrijeme je da skinete ružičaste naočare i iskreno procijenite trenutnu situaciju. Tada će se otvoriti prave mogućnosti za rast, posebno na poslu.

Republika Srpska Dodik za TASS: Zelenski probao da kupi oružje od Bošnjaka u BiH

Ribe

Želite sve odjednom, ali morate da spustite loptu, to će vam donijeti duševni mir. Plavi Mjesec 31. maja pomoći će vam da organizujete svoje misli i osjetite više samopouzdanja.

(Žena Blic)