Greška na naplatnim rampama u Hrvatskoj koja vas može koštati skoro 1.000 evra

Gotovo svakom vozaču makar jednom se dogodilo da na naplatnim kućicama uđe u pogrešnu traku. Umjesto prolaza za ENC uređaj, završe u traci za gotovinu ili kartice, a tada često nastaje panika i nervoza.

Mnogi vozači u tom trenutku prave ozbiljnu grešku — ubace automobil u rikverc kako bi promijenili traku. Međutim, takav potez u Hrvatskoj može ih skupo koštati, jer su kazne za vožnju unazad na naplatnim kućicama u toj zemlji izuzetno visoke.

Republika Srpska Milosavljević za ATV: Šmit je iskorigovan, ovo je bio njegov posljednji izvještaj

Kazna može dostići 920 evra

Vožnja unazad ili okretanje na naplatnim kućicama u Hrvatskoj strogo su zabranjeni.

Prema hrvatskom Zakonu o bezbjednosti saobraćaja, za takav prekršaj predviđena je minimalna kazna od 390 evra, uz tri negativna prekršajna boda. U težim slučajevima kazne mogu biti i znatno veće, pa dostižu čak 920 evra.

Razlog ovako strogih sankcija jeste bezbjednost.

Naplatne rampe projektovane su za kretanje vozila isključivo unaprijed, pa svaki neočekivani manevar može izazvati sudar ili ozbiljno ugroziti ostale učesnike u saobraćaju.

Društvo Upozorenje za poljoprivrednike: Zaštititi voće i povrće od jutarnjeg mraza

Najčešća greška vozača

Kada rampa ne želi da se podigne, vozači često instinktivno pokušavaju da se vrate nekoliko metara unazad i prebace u drugu traku.

Takav potez djeluje bezazleno, posebno ako iza vozila nema mnogo automobila, ali upravo tada nastaje najveći rizik od nesreće.

Čak i kratko vraćanje unazad na autoputu ili naplatnim kućicama tretira se kao težak saobraćajni prekršaj.

Šta uraditi ako uđete u pogrešnu traku?

Ako shvatite da ste završili u pogrešnoj traci, najvažnije je da ne paničite.

Republika Srpska Srpska očekuje dolazak Putina: Dodik najavio veliki događaj u Banjaluci

Na svim naplatnim kućicama postoji dugme za pomoć putem kojeg možete kontaktirati operatera. Nakon što objasnite situaciju, operater će vam dati instrukcije kako da nastavite dalje.

U većini slučajeva moguće je:

daljinski podići rampu,

platiti putarinu na licu mjesta,

dobiti karticu ili dodatna uputstva za prolazak.

Bez obzira na nervozu drugih vozača ili sirene iza vas, najvažnije je ostati smiren i ne pokušavati opasne manevre.

Svijet Tramp objavio mapu koja prikazuje Venecuelu u sastavu SAD

Bezbjednost važnija od nekoliko minuta

Iako mnogi vozači smatraju da će kratkim vraćanjem u rikverc „uštedjeti vrijeme“, posljedice mogu biti mnogo ozbiljnije od nekoliko izgubljenih minuta.

Osim visoke novčane kazne, vožnja unazad na naplatnim postajama može dovesti do saobraćajnih nesreća i ozbiljno ugroziti bezbjednost svih učesnika u saobraćaju.

Republika Srpska Kalabuhov: Posjeta delegacije Srpske - potvrda strateškog partnerstva

Zato stručnjaci savjetuju da u takvim situacijama uvijek zatražite pomoć operatera i izbjegnete poteze koji vas mogu skupo koštati, prenosi Jutarnji.hr.