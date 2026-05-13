Vulić: Sve više glasova za završetak protektorata u BiH

13.05.2026 11:02

Шеф Клуба посланика СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Сања Вулић
Debata u UN pokazala je da su sve brojniji glasovi koji smatraju da je vrijeme protektorata u BiH pri kraju i da velike sile sve više insistiraju na poštovanju izvornog Dejtonskog sporazuma i dogovora konstitutivnih naroda i domaćih institucija, rekla je šef Kluba poslanika SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Sanja Vulić.

Vulićeva je ocijenila da su, nakon Rusije i Kine, i SAD poslale jasnu poruku da rješenja u BiH ne mogu biti rezultat nametanja spolja, već isključivo unutrašnjeg dogovora konstitutivnih naroda i legitimnih institucija.

- To potvrđuje da koncept međunarodnog intervencionizma polako odlazi u prošlost i da sve više država insistira na dosljednom poštovanju Dejtonskog sporazuma. Republika Srpska je sve ove godine bila jedina dosljedna slovu Dejtona, dok se političko Sarajevo poziva na nekakav "duh Dejtona", pokušavajući da kroz nametanja i prenos nadležnosti stvara unitarnu BiH - istakla je Vulićeva.

Ona je navela da je BiH Dejtonom jasno definisana kao zajednica dva entiteta i tri konstitutivna naroda, te upozorila da svako odstupanje od tog okvira vodi novim političkim krizama i podjelama.

Komentarišući obraćanje bošnjačkog člana Predsjedništva BiH Denis Bećirović u UN, Vulićeva je rekla da je nastup bez saglasnosti Predsjedništva BiH pokazao dubinu političke krize u Sarajevu.

- Umjesto da govori u ime svih u BiH, on je praktično optužio Republiku Srpsku, Srbiju i Hrvatsku za sve probleme, iako su upravo Srbija i Hrvatska potpisnici Dejtonskog sporazuma i zemlje koje kontinuirano pomažu BiH. Kada nekome ne valjaju ni komšije, ni konstitutivni narodi, ni međunarodni faktori koji ne misle isto, onda to najviše govori o njemu samom - naglasila je Vulićeva.

Ona je poručila da BiH ne može imati stabilnu budućnost dok je u statusu protektorata, te ocijenila da je djelovanje Kristijana Šmita dodatno narušilo povjerenje među narodima.

- Šmit je suspendovao demokratske principe i pokušao da mijenja ustavni poredak mimo dogovora domaćih aktera. Time je otvorio proces raspakivanja Dejtona i za to bi morao snositi odgovornost - rekla je Vulićeva.

Ona je istakla da je značajno da danas, uprkos brojnim globalnim razlikama, Kina, Rusija i SAD dijele stav da u BiH moraju biti poštovani ravnopravnost konstitutivnih naroda i izvorni Dejtonski sporazum, a ne koncept unitarne države.

(SRNA)

