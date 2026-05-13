Плави Мјесец долази 31. маја и доноси снажан преокрет за ове знакове

Крајем маја очекује нас један од најрјеђих астролошких догађаја у години – Плави Мјесец. Овог пута феномен ће се поклопити са микромјесецом, што значи да ће Земљин сателит бити на најудаљенијој тачки своје орбите и да ће изгледати мало мањи и тамнији него обично. У сваком случају, доноси нову енергију, промјене и важне одлуке.
Плави Мјесец појавиће се на вечерњем небу 31. маја у знаку Стријелца. Са овом фазом стиже свјетлија и динамичнија енергија, која доноси прилике за проширење хоризонта, тражење нових значења, незаборава путовања, рад на себи и рјешавање дуго одлаганих проблема. Ако се још двоумите око неке важне теме, сада је право вријеме да направите први, можда и одлучујући корак.
Астролог Александра Цветкова напомиње да је Плави Мјесец 31. маја 2026. посебно погодан за постављање циљева за љето. Корисно је записати једну до три жеље, формулишући их што је могуће прецизније. Дан се такође сматра повољним за финансије, улагање и планирање прихода. Можете направити лични талисман од природног камења и поставити га у источни дио свог дома – вјерује се да појачава заштитну енергију и привлачи срећу.
Важно је избјегавати сукобе, тешке теме и тривијалне расправе. Није најбољи тренутак ни за интензиван тренинг или одлазак у сауну: пун мјесец се традиционално повезује са повећаном осјетљивошћу, а високе температуре могу непотребно оптеретити срце и крвне судове. Боље је да се одлучите за топлу купку, опуштајући туш или шетњу на свјежем ваздуху.
Ован тренутно има пуно енергије којој је потребан неки излаз. Спорт, плес, шетња и било који покрет који вас враћа у живот представљају добре опције.
Срећа је надохват руке, али функционише само у комбинацији са самопоуздањем. Важно је да се не расипате превише, већ да слиједите јасан план. Свака акција треба да буде смислена, стратегија је оно што ће донијети резултате.
Посао је на првом мјесту. Чак и ако сте исцрпљени и желите да се опустите, окружите се људима који ће радо учинити нешто за вас.
Ако имате осјећај да се цијели свијет уротио против вас, можда сте предуго живјели по туђим очекивањима. Искључите се из свега бар на један дан и искрено се запитајте да ли вам је ово заиста потребно. Одговор ће многе ствари ставити у праву перспективу.
Лав мора да преконтролише потрошњу: празнину коју осјећа не треба да утапа куповином непотребних ствари и разбацивањем новца. Потребан вам је одмор у природи, посебно ако је лијепо вријеме.
Имате превише идеја и зато сте заглављени. Потребна вам је особа поред које ћете се осјећати пријатно и мирно. Кроз дијалог и заједничку акцију, брзо ћете схватити одакле да почнете.
Задовољство је тренутно повезано са храном, удобношћу и лијепим тренуцима. Али, не претјерујте. Можда ћете жељети да приредите фино породично вече или да омиљени хоби претворите у додатни приход.
Подршка ће сада доћи од најближих. Не бојте се да разговарате о тешкоћама и да тражите помоћ. То није слабост, већ способност да изградите искрене везе које ће вам се касније вратити стоструко.
Плави Мјесец 31. маја је посебно значајан за вас, јер је пун Мјесец у вашем знаку. Ваше унутрашње стање, разумијевање пута и жеља да живите живописније долазе до изражаја. Стријелац сада зна гдје треба да гађа.
Постоји ризик ако преузмете превише обавеза. Одлуке често доносите брже од свих осталих, али тренутно је важно да пустите друге да сами рјешавају проблеме.
Много времена проводите сањајући и маштајући, заборављајући на стварност. Вријеме је да скинете ружичасте наочаре и искрено процијените тренутну ситуацију. Тада ће се отворити праве могућности за раст, посебно на послу.
Желите све одједном, али морате да спустите лопту, то ће вам донијети душевни мир. Плави Мјесец 31. маја помоћи ће вам да организујете своје мисли и осјетите више самопоуздања.
(Жена Блиц)
