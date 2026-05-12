Ови знакови ће добити позив од особе из прошлости

Постоје људи за које мислимо да смо их давно оставили иза себе. Бивши љубавници, пријатељи који су нестали без објашњења или људи са којима никада нисмо у потпуности затворили наше приче често се враћају када их најмање очекујемо.
Астрологија тврди да ће одређени знакови осетити посебно јак утицај прошлости у наредном периоду, а неке би ускоро могла контактирати особа коју нису могли заборавити.
Док ће неки добити поруку усред ноћи, други би могли доживети потпуно случајан сусрет или неочекивани позив који ће поново пробудити стара осјећања. Ево знакова да ће се неко из прошлости ускоро вратити, према астрологији.
Ракови су познати по томе што им је тешко да се одрекну људи које су истински волели. Чак и када дјелују хладно и дистанцирано, често осјећају носталгију за везама које су им некада много значиле. Зато у наредном периоду очекују повратак некога са ким имају нерјешене емоције.
Могуће је да ће им се јавити бивши партнер који је дуго ћутао или неко ко је нестао без правог објашњења. Ракови ће тада морати да одлуче да ли желе да поново отворе врата прошлости или да коначно затворе поглавље које их прати већ дуго. Емоције ће бити интензивне, а интуиција јача него иначе.
Ваге често остају у добрим односима са бившим партнерима, али иза њихове смирености често се крије питање „шта ако“. Особа која је оставила снажан траг у прошлости могла би им се ускоро вратити, посебно кроз неочекивану поруку или сусрет.
Оно што ће највише изненадити Ваге је чињеница да ће друга страна овог пута бити много отворенија и искренија него раније. Стара осјећања би могла да се поново јаве веома брзо, али астрологија упозорава на идеализацију прошлости. Важно је пажљиво проценити да ли се ова особа враћа због правих емоција или само из усамљености.
Рибе често осјећају емотивну повезаност са људима чак и када годинама нису биле у контакту. У наредном периоду могуће је поновно повезивање са неким кога никада нису потпуно преболеле. То може бити бивша љубав, али и неко са ким су имале посебну, готово судбинску везу.
За Рибе ће овај повратак бити веома емотиван и могао би да пробуди сјећања која су дуго покушавали да потисну. Међутим, звијезде савјетују опрез. Неки људи се враћају да би донели нови почетак, док други долазе само да нас подсјете зашто су уопште отишли.
