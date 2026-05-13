Хороскоп за 13. мај: Шта нам звијезде доносе данас?

Аутор:

АТВ
13.05.2026 07:24

Коментари:

0
Хороскоп
Фото: pexels/Jean Neves

Доносимо вам комплетну астролошку прогнозу за 13. мај 2026. године.

Ован

Очекује вас успјешан завршетак важне обавезе коју сте одлагали. На емотивном плану влада хармонија, али избјегавајте доношење наглих одлука. Слободни ће привући пажњу особе са којом често пословно сарађују. Могућа је пролазна главобоља.

Бик

Искористите дан за планирање трошкова, јер су пред вама нови пословни изазови. У љубави вас очекује искрен разговор који ће отклонити све сумње које су вас мучиле. Они који су сами осјетиће жељу за новим познанствима. Контролишите крвни притисак.

Близанци

Примите савјет од старијег колеге јер вам може помоћи. Партнер планира заједничко изненађење којем ћете се веома обрадовати. Слободни припадници знака биће у центру пажње на друштвеном догађају. Смањите унос кофеина.

Рак

Могућ је неочекиван добитак или понуда која се не одбија лако. У емотивном животу потребно је више флексибилности како бисте избјегли ситне чарке. Слободни ће доживјети романтичан тренутак са особом из своје близине. Више шетајте на свјежем ваздуху.

Лав

Ваша креативност је на врхунцу, па је идеалан тренутак да представите своје идеје. У вези долази до заједничког договора око питања које је дуго стајало по страни. Слободни ће упознати некога ко ће их одушевити својом интелигенцијом. Потребно вам је више сна.

Дјевица

Очекује вас динамичан дан са пуно састанака и важних информација. Партнер ће показати велику дозу разумијевања за ваше обавезе, што ће вам много значити. Слободни би могли почети да размишљају о некоме кога знају већ дуже вријеме. Здравље је стабилно.

Вага

Пословни успјех је на видику, само останите фокусирани на своје примарне задатке. У љубави вас прати срећа, па је добар дан за изражавање најдубљих осјећања. Слободни ће бити мета удварања особе коју су недавно упознали. Чувајте се прехладе.

Шкорпија

Бићете веома ефикасни у рјешавању заосталих правних или папиролошких питања. Однос са вољеном особом је стабилан, иако вам недостаје мало више заједничког времена. Слободни ће добити позив за кафу од некога ко им је врло симпатичан. Ојачајте имунитет.

Стријелац

Ваша енергија позитивно утиче на читаво радно окружење. У љубави су могућа мања изненађења која ће у вама пробудити заборављене емоције. Слободни ће уживати у занимљивом флерту путем друштвених мрежа. Више пажње посветите физичким активностима.

Јарац

Фокусирајте се на детаље јер би ситнице данас могле направити велику разлику у послу. У вези је вријеме за промјену рутине и увођење неких нових заједничких активности. Слободни ће привући некога ко одише шармом. Могући су проблеми са варењем.

Водолија

Добићете прилику да покажете своје вјештине у новом пројекту који вам је повјерен. Емотивни партнер ће тражити ваш савјет у вези са приватним проблемом. Слободни би могли срести некога ко ће их моментално заинтригирати. Више се одмарајте.

Рибе

Дан је повољан за куповину ствари за кућу или поправке које сте дуго планирали. У љубави вас очекује период мира и међусобног уважавања без много ријечи. Слободни ће открити да је некоме веома стало до њих кроз ситне гестове. Посјетите офталмолога.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

