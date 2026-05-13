Detalji horora kod Obrenovca: Tijelo pronađeno zavijeno u ćebe

ATV
13.05.2026 11:05

Полиција на мјесту злочина у Обреновцу.
U surovom obračunu dvije grupe migranata sinoć kod Obrenovca jedna osoba je izgubila život. Iako je policijska akcija „Vihor 3” zvanično završena, inspektori su i dalje na nogama i tragaju za naoružanim ubicom.

Jeziv zločin otkriven je sinoć u neprohodnom šumskom masivu. Policajci su tokom pretrage terena naišli na tijelo muškarca sa prostrelnom ranom na leđima, koje je bilo zavijeno u ćebe. Na mjestu zločina pronađen je i drugi migrant sa prostrelnom ranom noge, koji je u kritičnom stanju.

Teško ranjeni migrant transportovan je u bolnicu gdje se ljekari i dalje bore za njegov život.

„Pacijent je u toliko teškom stanju da nije moguće sa njim obaviti razgovor. Istraga je otežana jer jedini preživjeli svjedok ne može da pruži informacije o napadačima”, saznaje se iz izvora bliskih istrazi.

Iako je operativna akcija „Vihor 3”, koja podrazumijeva blokadu šireg područja, završena, to ne znači da je potraga obustavljena. Policija je i dalje prisutna na ključnim tačkama, a inspektori rade na identifikaciji i lociranju aktera pucnjave.

Istragu je preuzelo Više javno tužilaštvo u Beogradu, koje ovaj incident tretira kao teško ubistvo i pokušaj ubistva, prenosi Informer.

