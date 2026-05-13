Osuđen muž Kristine Joksimović: Ubio je, iskasapio, pa tijelo samljeo u blenderu

Mark Riben (43), optužen za svirepo ubistvo svoje supruge Kristine Joksimović, koju je nakon zločina obezglavio, a dijelove tijela potom izblendirao u industrijskom blenderu osuđen je na doživotnu robiju!

Kristinin otac, koji je ćerkinu glavu pronašao u đubretu, plakao je neutješno u sudnici nakon što je njegovom zetu krvniku izrečena kazna. Podsjetimo, par je u braku dobio dvije ćerke.

Ubistvo se dogodilo u Švajcarskoj, u februaru 2024. godine, a neki detalji slučaja su toliko uznemirujući da javnost nije mogla da prisustvuje sudskim ročištima, a novinari koji su izvještavali o slučaju morali su da sjede u drugoj prostoriji.

Izričući presudu Ribenu za zločin, sudija Danijel Šmid je rekao da "postoje slučajevi koji fikciju pretvaraju u stvarnost. Ovaj slučaj je promijenio našu stvarnost".

Slučaj, koji je duboko uznemirio i javnost u Srbiji, danima je punio naslovnice svjetskih medija. Pred današnje izricanje presude, pred sudom se okupilo više od 50 ljudi, te su bile pojačane mjere obezbjeđenja kako ne bi došlo do nereda.

Mark Riben će, osim izdržavanja doživotne zatvorske kazne morati da isplati i 100.000 švajcarskih franaka odštete dvjema ćerkama koje je imao sa Kristinom, koje imaju pet i šest godina, kao i 120.000 franaka njenom ocu, 100.000 njenoj majci i 60.000 njenoj sestri.

"Markovo ponašanje nakon zločina bilo je gotovo nevjerovatno po svojoj okrutnosti i apsurdu. Čovjek je djelovao sistematski i sa planom. Njegovo ponašanje je pokazalo punu mjeru njegove mržnje prema ubijenoj", naveli su tužioci prilikom iznošenja završnih riječi.

Na otvaranju suđenja, Riben je tvrdio da je Kristinina smrt bila "nesreća", rekavši: "Nanio sam svojoj porodici neizmjernu patnju. Zašto? Zašto sam zakazao? Zašto nisam mogao to da spriječim? Zašto nisam mogao da je spriječim da umre od moje ruke? Volio sam svoju ženu svim srcem i vjerovao u zajedničku budućnost. Proganja me danju i noću. Ono što sam uradio je apsolutno neoprostivo i preuzimam punu odgovornost. Duboko se kajem i izvinjavam se", rekao je Riben.

Jezivi zločin šokirao čitavu Evropu

Podsjetimo, Kristina je ubijena u svom domu u februaru 2024. godine, a zločinu je navodno prethodila svađa supružnika i njen zahtjev za razvodom.

Iako su za širu javnost djelovali kao idiličan par, istina je da je Kristina godinama trpjela jezivo verbalno i fizičko nasilje, na koje se i požalila svojim najmilijima. Navodno je odlagala razvod od Marka strahujući da će izgubiti djecu, jer joj je stalno prijetio da će joj uzeti ćerke.

Kada su pronađeni Kristinini ostaci, mnogi nisu mogli da povjeruju šta se dogodilo. Kristina je nekada bila Miss Švajcarske i podučavala je manekenke. Mark je sin uspješnog advokata, imao je dobar posao, živjeli su u velikoj kući, a Mark je slovio za posvećenog muža i oca.

Kristina je na mrežama redovno objavljivala fotografije na kojima se smije sa suprugom i njihove dvije ćerke. Samo mjesec dana prije nego što je ubijena, Kristina je na mrežama dijelila fotografije "bjekstva sa suprugom", nestvarne snježne prizore iz luksuznog hotela iznad jezera u Lucernu. Spolja, to je bila slika uspjeha i stabilnosti - ali onda se dogodilo nezamislivo...

U februaru 2024. godine, Mark Riben je ubio svoju ženu Kristinu Joksimović u napadu bijesa prije nego što je raskomadao njeno tijelo i stavio dijelove tijela u blender - "pasirajući ih", kako je to opisano u nalazu obdukcije.

Prema optužnici, nasilje je uslijedilo tokom svađe oko razvoda. Navodno je par 13. februara tokom ručka razgovarao o uslovima predstojećeg razvoda. Mark je odbio da prihvati razvod, želio je stalno starateljstvo nad djecom i uskratio je finansijsku podršku svojoj supruzi.

Uslijedila je eskalacija sukoba, a potom je Riben zgrabio suprugu Kristinu za grlo i pritisnuo je uz zid. Zatim joj je obmotao "predmet nalik traci" oko vrata i zadavio je, prije nego što joj je unakazio i uništio tijelo u blenderu.

Obdukcija je pokazala da je Kristinino tijelo pokazivalo znake traume od tupog predmeta, uključujući posjekotine na licu i modrice na nozi, stopalu, lopaticama i potiljku. Dio njene kose je bio iščupan.

Nakon smrti, Riben je raskomadao njeno tijelo koristeći ubodnu testeru, nož i baštenske makaze.

Istražioci kažu da joj je "pažljivo uklonio" matericu, u onome što su stručnjaci opisali kao "namjerno sakaćenje ili ritualizovanu degradaciju tijela" što može ukazivati na mentalni poremećaj.

Neki dijelovi tijela su stavljeni u industrijski blender, dok su drugi rastvoreni u hemijskom rastvoru.

Istražioci su takođe otkrili da je puštao Jutjub video snimke na telefonu dok je vršio rasparčavanje.

Unutar vešeraja u podrumu porodične kuće, opisanog kao "izolovani bunker sa debelim betonskim zidovima", istražioci su kasnije otkrili "veliki broj kožnih režnjeva, neki sa pričvršćenim mišićima", zajedno sa komadima mišića i kostiju.

Otac pronašao Kristininu glavu u kesi za đubre

Dijelove Kristininog raskomadanog tijela prvobitno nije otkrila policija, već njen otac. Nakon što nije pokupila svoje ćerke iz vrtića, njeni roditelji su se zabrinuli. Kada je Kristinin otac otišao do njene kuće, Mark je prvo tvrdio da ne zna gdje se Kristina nalazi. Satima se Mark ponašao kao da se ništa nije dogodilo. Kuvao je večeru i razgovarao je normalno sa tastom, a onda je djecu spremio za krevet.

"Mark je insistirao da ne zna gdje je Kristina i tvrdio je da je imala običaj da tako 'nekad ode'", ispričao je Kristinin prijatelj za medije.

Dok je Mark razgovarao sa Kristininom majkom preko telefona, njen otac je krenuo da pretražuje kuću, prostoriju po prostoriju. U podrumu, Kristinin otac je vidio crnu kesu za smeće iz koje su virili pramenovi plave kose.

"Kada je otvorio kesu za đubre unutra je ugledao Kristitinu odrubljenu glavu", rekao je prijatelj za Dejli Mejl.

Kristinin otac je izletio iz kuće vrišteći, zaustavio je prvog prolaznika i urlao da odmah pozove policiju, a onda je uletio u kuću da se suoči sa zetom.

Prema navodima iz istrage, Mark Riben, koji očigledno nije očekivao da će tijelo tako brzo biti pronađeno, nije pokazivao nikakve emocije niti uzrujanost prilikom hapšenja. Tokom saslušanja je priznao da je raskomadao tijelo svoje supruge, navodeći da ju je ubio u samoodbrani, te da je tijelo "unakazio u panici".

Opisujući šta se dogodilo prije ubistva, Mark Riben je rekao da je sa Kristinom vodio "pozitivan" razgovor prije nego što ga je "iznenada napala nožem".

Nakon zločina, pojavila su se svjedočenja prijatelja, koja detaljno opisuju potpuno drugačiju privatnu stvarnost obilježenu nasiljem i zlostavljanjem prije njenog ubistva. Jedna od Kristininih najbližih prijateljica tvrdila je da je Mark Riben želio da Kristinu drži pod kontrolom i sve više su se povlačili.

"Bila je zaista zaljubljena na početku, ali sam se malo iznenadila kada je stupila u vezu sa njim jer joj uopšte nije odgovarao. Djelovao je veoma introvertno, veoma kritično, a ponekad i prilično arogantno", rekla je ranije prijateljica.

"Bio je zaista pogrdan prema njoj, gestovima, riječima, pa čak i tonom... želio je da Kristina nestane", rekla je i dodala da se Kristinin i Markov odnos pogoršao nakon rođenja djece.

"Kristina bi često znala da se požali da je njihov odnos, a pogotovo nakon rođenja djece, krenuo po zlu. On se još više zatvorio u sebe i nikom nije dozvolio da mu prilazi. Pokušala je da priča sa njim, da sačuva brak. Išli su i na terapiju kod psihologa, ali on bi uvijek napustio seansu ili se jednostavno ne bi pojavio. Ona nije znala šta više da uradi, a situacija je bila sve gora", tvrdi prijateljica.

Kristinina drugarica ističe i da joj se prijateljica jednom požalila da je morala da zove policiju, mada Kristina nije htjela da joj otkrije šta se dogodilo.

"Nije htjela da mi kaže detalje, samo da je bio nasilan i da joj je prijetio ako pozove policiju, da će on sve okrenuti i optužiti na nju, pa 'će vijdeti šta će je snaći'", rekla je drugarica.

Kristinina dugogodišnja prijateljica opisala je Marka Ribena kao sve opsesivnijeg, posebno kada je riječ o njihovoj djeci.

"Oni su bili njegov savršen projekat, a Kristina mu je smetala", rekla je.

Dodala je da je on kontrolisao mnoge aspekte njihovog vaspitanja, od strogog vremena za spavanje do zabrane vremena provedenog ispred ekrana i ograničavanja onoga što mogu da slušaju.

Navodno je insistirao da izbjegavaju "ženstvenu odjeću" i da je pridavao značaj tome da odrastaju višejezično.

"On mrzi ženstvenost", dodala je, misleći na uklanjanje Kristinine materice.

Tužilaštvo je ranije navelo da je Riben imao istoriju nasilja i da je u prošlosti davio svoju suprugu, što su istražioci uspjeli da dokažu na osnovu starih fotografija žrtve. Druge optužbe uključuju da je raniju partnerku uhvatio za vrat, udario je i gurnuo u zid.

Prema optužnici, Riben je izvršio ubistvo na promišljen i namjeran način, uz punu svijest, i iz "sebičnog stava i mentaliteta koji karakterišu potreba za kontrolom, povrijeđena osjećanja, osveta i intenzivan bijes".

Kod njega je forenzički psiholog dijagnostikovao narcističke i opsesivno-kompulzivne crte, opisujući ga kao "visoko racionalnog mislioca sa izraženom kognitivno-tehničkom perspektivom". Istražioci su naveli da je Riben pokazao "nedostatak empatije i hladnokrvnost nakon što je ubio svoju suprugu" i ispoljio "sadističko-sociopatske osobine".

Utvrđeno je da njegove rizične karakteristike uključuju "povećanu rigidnost", pojačanu potrebu za kontrolom, egocentričnost, reaktivnost vođenu bijesom i sklonost manipulaciji. Psihijatar je osporio tvrdnju o samoodbrani, navodeći da se žrtve iznenadnih, životno opasnih napada obično odmah obraćaju policiji kako bi prijavile traumu bez oklijevanja ili "filtriranja" detalja.

Pored toga, stručnjak je rekao da se njegovo ponašanje nakon incidenta sastojalo od niza "brzih, svrsishodnih i metodično sprovedenih radnji", što je u suprotnosti sa Ribenovom tvrdnjom o "panici".

Njegovi postupci imaju psihološki smisao samo ako je njegov interes bio "uklanjanje što više tragova, uključujući i telo, kako bi se prikrilo ono što se zapravo dogodilo", dodao je stručnjak u komentarima koje prenosi Tages-Anzeiger.

(Telegraf.rs)