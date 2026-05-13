Evo šta je Luka iz grupe Lavina uzviknuo na kraju nastupa na Evroviziji

13.05.2026 13:01

Наступ представника Србије на Евровизији у Аустрији 12. маја 2026.
Foto: Tanjug/AP/Martin Meissner

Srbija je zvanično u velikom finalu "Evrovizije", a o nastupu grupe "Lavina" u Beču danas priča cijeli svijet.

Iako su nevjerovatna energija, mračna hevi-metal estetika i scenski efekti ostavili publiku bez daha, jedan trenutak na samom kraju nastupa posebno je zapalio društvene mreže i izdvojio se kao apsolutni vrhunac večeri.

Frontmen benda „Lavina”, Luka Aranđelović, koji je na sceni nosio kostim težak čak 20 kilograma i impresivne kandže, priredio je završnicu za pamćenje. Nastup su započeli svedenije, pod plavičastim svjetlima, a kako se Luka postepeno približavao kameri, atmosfera je dostizala vrhunac.

Na samom kraju izvođenja pjesme „Kraj mene”, frontmen je iz sveg glasa zagrmio i direktno se obratio publici širom svijeta. On je na engleskom jeziku moćno uzviknuo: „Skrim for mi, Jurop!”. Odnosno, u prevodu, Luka je poručio: „Vrišti za mene, Evropo!”

Upravo je ovaj snažan povik na Evroviziji na savršen način zaokružio njihov energičan nastup i izazvao opštu euforiju u dvorani, prenosi „Blic”. Pored ovog sada već antologijskog uzvika, njihov nastup sa 15. startne pozicije ostaće upamćen i po pravoj drami koja se odigrala neposredno nakon performansa.

