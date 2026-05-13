Djevojka koja je pretukla Filipinca puštena, pa opet uhapšena: Plakala prilikom privođenja

13.05.2026 13:26

Novi obrat dogodio se u slučaju 20-godišnje djevojke koja je uhapšena zbog brutalnog napada na filipinskog turistu u centru Zagreba. Slučaj je izazvao veliku pažnju javnosti nakon što se na društvenim mrežama pojavio snimak nasilja nad stranim državljaninom.

Djevojka je danas u prijepodnevnim satima dovedena na Prekršajni sud u Zagrebu uz prekršajnu prijavu zbog narušavanja javnog reda i mira. Teretilo ju se za naročito drsko i nepristojno ponašanje na javnom mjestu, prema odredbama hrvatskog Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira.

Pored toga, na teret joj je stavljeno i to što nije imala uredno prijavljeno prebivalište niti boravište.

Međutim, tokom početka sudskog postupka uslijedio je neočekivan preokret. Predstavnik zagrebačke policije saopštio je da policija odustaje od prekršajnog postupka i povlači optužni prijedlog.

Kako je pojašnjeno, napadnuti filipinski državljanin u međuvremenu je podnio kaznenu prijavu, zbog čega će se daljnji postupak voditi u saradnji s Opštinskim kaznenim državnim odvjetništvom u Zagrebu kako bi bilo utvrđeno postoje li elementi krivičnog djela.

Nakon takve odluke, Prekršajni sud odbacio je optužbu protiv 20-godišnjakinje, a istovremeno joj je ukinut pritvor te je puštena na slobodu.

Ipak, njeno puštanje trajalo je veoma kratko. Odmah po izlasku iz sudnice ponovo je uhapšena i vraćena u policijsku stanicu radi nastavka postupanja u novom predmetu.

Prema navodima hrvatskih medija, djevojka je bila vidno potresena i uplakana dok su je policajci ponovo privodili, pitajući zbog čega je ponovno hapse.

U međuvremenu je, naime, filipinski turista podnio kaznenu prijavu u kojoj 20-godišnjakinju tereti za pokušaj nanošenja teških tjelesnih povreda, što cijeli slučaj prebacuje iz sfere prekršajnog u krivični postupak, prenosi Kliks.

Prema hrvatskom zakonodavstvu, za nanošenje tjelesnih povreda predviđena je kazna do jedne godine zatvora, dok se za teške tjelesne povrede mogu izreći i znatno strožije kazne, koje dosežu do osam godina zatvora.

