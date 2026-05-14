Za napad u Kozarcu osumnjičeni fudbalski huligani

Autor:

Ognjen Matavulj
14.05.2026 10:50

Полиција Републике Српске
Foto: ATV

Prijedorčani koji su uhapšeni zbog sumnje da su napali dvije osobe u Kozarcu pripadnici su navijačke grupe Kopre nedri, frakcije Delija, a meta njihovog napada bile su pristalice FK ”Čelinac”, saznaje ATV.

Napad se dogodio 3. maja kada su maskirani napadači presreli i zaustavili automobil.

Maskirani fantomkama, naoružani palicama

U njemu su se nalazila dvojica muškaraca koji su putovali na utakmicu Regionalne lige Republike Srpske - Zapad između FK ”Kozara” iz Donjih Orlovaca i FK ”Čelinac” (četvrti rang takmičenja u BiH), koje su fizički napali i oštetili im automobil. Napadači su bili maskirani fantomkama, a u napadu su koristili drvene palice.

Hronika

Pala četvorka iz Prijedora: Presreli auto, pa pretukli putnike

PU Prijedor je kao napadače identifikovala D.R. (20), N.M. (22), Đ.Lj. (23) i M.K. (24) iz Prijedora koji su uhapšeni zbog sumnje da su počinili krivična djela ugrožavanje sigurnosti i oštećenje i oduzimanje tuđe stvari.

Osumnjičeni za dva krivična djela

”Osumnjičenima se na teret stavlja da su 3. maja na podrčju Kozarca vozilom presreli i zaustavili drugo vozilo u kojem su se nalazila oštećena lica, nakon čega su ih fizički napali i oštetili vozilo. U toku je rad na kompletiranju predmeta nakon čega će se Okružnom javnom tužilaštvu u Prijedoru protiv osumnjičenih biti dostavljen izvještaj o počinjenim krivičnim djelima”, saopštila je PU Prijedor.

