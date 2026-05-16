Položeni vijenci i služen parastos poginulim pripadnicima 65. motorizovanog puka Republike Srpske

Parastos za poginule saborce, ratna zastava i lica saboraca koja i decenijama kasnije pamte ista imena – tako je u Doboju počelo obilježavanje godišnjice osnivanja 65. zaštitnog motorizovanog puka Vojske Republike Srpske.

Vijenci su položeni kod spomen-biste Spomenka Gostića, simbola stradanja i mladosti izgubljene u ratu. Ratnog puta i saboraca i danas se sjeća i Bojan Jovanović, koji je puku pristupio sa 18 godina.

"Živimo kao da smo jedna familija. Za nas ovakva dešavanja mnogo znače, jer prva i glavna stvar je da naše poginule saborce nikad ne zaboravimo. Oni su dali najviše što neko može dati – dali su svoj život za Republiku Srpsku. To je za nas stvarno svetinja", rekao je Bojan Jovanović, nekadašnji pripadnik 65. zaštitnog motorizovanog puka Vojske Republike Srpske.

Svako okupljanje, kažu veterani, vrati i ponos i tugu. Podsjećaju da iza svakog imena uklesanog na spomeniku stoji nečiji život, porodica i ratni put.

"Ono što je najbitnije - imamo braću gdje god dođemo. Kao što neko iz Trebinja, kada dođe u Doboj, u nevolji ima mene. Tako ja imam u Trebinju ili u Ljubinju, ili u cijeloj Republici Srpskoj", rekao je Branko Jović, nekadašnji pripadnik 65. zaštitnog motorizovanog puka Vojske Republike Srpske .

"Prisjetimo se često, mada teško se priča o tome. Onda povuku emocije i baš... izbjegava se pričati o tome", rekao je Rajko Ranković, nekadašnji pripadnik 65. zaštitnog motorizovanog puka Vojske Republike Srpske.

Ova jedinica Vojske Republike Srpske vuče korijene iz nekadašnje Jugoslovenske narodne armije. Od momenta formiranja do kraja Odbrambeno–otadžbinskog rata kroz jedinicu je prošlo oko 7.000 vojnika, od kojih je 68 dalo život. Najteža istina, kažu veterani, jeste da su mnogi poginuli prije nego što su stigli istinski da započnu život. Prosjek starosti stradalih bio je tek nešto više od dvadeset godina.

"To su bili momci od 18-19 godina koji su bili na obaveznom služenju vojnog roka. I toni su podnijelio najveći teret početka rata u BiH i nakon toga taj deo vojnika koji je izginuo za nekima se još uvek traga neki se vode kao nestali", rekao je Željko Pantelić, major u penziji.

"Veoma su važni u smislu prenošenja kulture pamćenja i kulture sjećanja prije svega zbog mladih generacija mi znamo šta je teret rata teret gubitka života nažalost mnogi od nas su i pored sebe videli stradanje saboraca", rekao je Zoran Benak, predsjednik Udruženja veterana 65. zaštitnog motorizovanog puka Glavnog štaba Vojske Republike Srpske.

U okviru obilježavanja prikazan je i dokumentarni film „Priča ponosnog puka“, posvećen formiranju, ratnom putu i rasformiranju ove jedinice. Veterani su prethodnih dana organizovali i dobrovoljno davanje krvi, poručujući da sjećanje na poginule saborce, osim kroz priču i molitvu, žele čuvati i djelima.