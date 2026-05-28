Na ovoj udaljenosti radar vas ne može ''upecati''

Fiksne kamere za kontrolu brzine koje se najčešće koriste na saobraćajnicama imaju ograničen domet snimanja i mjerenja brzine.

Iako mnogi vozači vjeruju da ih uređaji mogu snimiti stotinama metara unaprijed, stvarnost je ipak drukčija.

Kada je riječ o sistemu Gatso RT4, koji brzinu vozila može precizno detektovati na udaljenosti do 100 metara. To znači da kamera ne prati vozilo kroz cijelu dionicu puta, već mjeri brzinu tek kada automobil uđe u definisanu zonu kontrole.

Minimalna udaljenost s koje uređaj počinje mjeriti iznosi oko 10 metara. Upravo unutar tog raspona kamera može jasno snimiti vozilo, registarsku oznaku i sve potrebne podatke za eventualni prekršajni nalog.

To ujedno znači da kamera za kontrolu brzine ne može snimiti vozilo izvan zone od približno 100 metara kada govorimo o standardnim fiksnim sistemima.

Kamere pritom rade nezavisno o vremenskim uslovima te mogu kontrolisati saobraćaj u oba smjera. Sistem automatski aktivira fotografisanje ili videozapis tek kada vozilo prekorači dozvoljenu brzinu unutar zone mjerenja, prenosi "podravski".