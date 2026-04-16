Isplivali potresni snimci dječaka koji je ubijao u školi: Pucao u streljani, čudni snimci iz učionice

U oružanom napadu koji se dogodio u školi "Ajser Čalik" u Kahramanmarašu, 10 ljudi je izgubilo život, a 17 je povrijeđeno, dok se sada pojavio snimak na kom se vidi kako počinilac, 14-godišnji učenik osmog razreda vježba gađanje u streljani.

Naime, napadač je identifikovan kao Isa Aras Mersinli, koji je stradao nakon masakra, dok su njegovi roditelji privedeni. A kako je Kurir prenio tamošnje medije, dječak je dijete policajca, Ugura Mesinlija, koji je u izjavi u svom svjedočenju rekao da je vodio sina u streljanu, gdje mu je pokazao kako da koristi oružje.

Dobijen je snimak jedne od vježbi na streljaništu koje se pominju u izjavi uhapšenog oca. Na ovom snimku se vidi Isa Aras Mersinli kako vježba gađanje, dok mu druga osoba pomaže.

Pogledajte snimak u nastavku:

Kahramanmaraş'taki saldırganın atış talimi görüntüleri ortaya çıktı.



9 insanı öldüren 8'inci sınıf öğrencisi İ.A.M.'nin, emniyet müdürü olan babası Uğur Mersinli'yle birlikte poligonda atış talimi yaptığı görüntülere ulaşıldı.https://t.co/MoVD4laaUU



Tutuklanan Uğur… pic.twitter.com/W41B5SeuFi — serbestiyet (@serbestiyetweb) April 16, 2026

Podsetimo, Isa Aras Mersinli, učenik škole "Ajser Čalik" u okrugu Onikišubat, izvršio je oružani napad na učenike u školi. Desetoro ljudi je ubijeno — od kojih je posljednja žrtva podlegla povredama u bolnici — u napadu, a 17 je povrijeđeno i prebačeno u obližnje bolnice na liječenje.

Navodno je ušao u školu sa sačmaricom i počeo nasumično da puca. Brojne policijske ekipe su poslate nakon prijave, a pokrenuta je i istraga. Kako je preneto, dječak je oružje donio u školskom rancu, u periodu kada se prva školska smjena završava, a druga počinje, a potom je otvorio vrata učionice i počeo da puca u đake.

- Ovaj incident nije samo pojedinačni čin koji je počinio učenik; to nije teroristički čin. Stoga želim još jednom da izrazim koliko smo duboko ožalošćeni zbog ovakvog događaja - rekao je ministar unutrašnjih poslova Turske Mustafa Čiftči.

Čudno ponašanje snimljeno u učionici

Pojavio se još jedan snimak napadača na kojem je sa drugom u učionici, dok vreme snimka nije potvrđeno, ali je snimljen prije masakra. Na snimku se vidi kako Mersinli čudno pleše iza svog druga, držeći ruke u položaju oružja.

Videoyu İnceledim sizin gibi, bir şey dikkatimi çekti.



Videoyu çeken öğretmen arkadaşlar!

Kamera kadrajına kızı değil arkadaki kişiyi alıyor ve ona doğru ortalamaya çalışıyor, diğer çocuklar anlamasın diye kamerayı korkak hareket ettiriyor.



Muhtemelen önce okul yönetimine… pic.twitter.com/6WbbtNHlMo — Mert Armağan (@MertArmagan53) April 15, 2026

Jedan učenik je napadača opisao kao opsesivnog.

- Dijete je već bilo opsesivno, dijete koje je imitiralo sve što je vidjelo. Mislim da ovoj školi treba obezbjeđenje - istakao je on i dodao:

- Kao da to nije bilo dovoljno, on je bio dijete koje je sve maltretiralo. Bio je u 8. razredu G i nije htio da komunicira ni sa kim.

Uzor mu bio masovni ubica

Prema pisanju medija, 14-godišnjak je na svom Whatsapp (Vocap) profilu koristio fotografiju američkog masovnog ubice iz 2014. godine, Eliota Rodžera, koji je prije 12 godina ubio šest ljudi u napadu na univerzitetski kampus u Kaliforniji 2014. godine, prije nego što je sebi oduzeo život, saopštila je danas turska policija.

U saopštenju se navodi da je višestruka istraga u toku, kao i da se ispitivanje digitalnih materijala nastavlja.

Ministarstvo nacionalnog obrazovanja (MEB) je objavilo da su "četiri glavna inspektora ministarstva raspoređena i poslata u Kahramanmaraš da istraže oružani napad na školu u okrugu Onikišubat u Kahramanmarašu."

Ovaj tragičan napad se dešava samo dan nakon što je bivši učenik (19) upaou školu u turskom okrugu Siverek i ranio 16 ljudi, nakon čega je izvršio samoubistvo prilikom pokušaja hapšenja.

Pucnjave u školama su veoma rijetke u Turskoj.

(Hurijet)