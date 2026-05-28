Dodik nakon sastanka sa Šojguom: U Srpskoj se borimo protiv kolonijalnog jarma i da očuvamo slobodu

Predsjednik Milorad Dodik izjavio je da je na sastanku sa sekretarom Savjeta bezbjednosti Ruske Federacije Sergejom Šojguom rekao da je BiH kolonija kojom upravljaju stranci i da se vlast Republike Srpske bori da se oslobodi kolonijalnog jarma i očuva slobodu.

Dodik je naveo da je prenio da je BiH danas propala zemlja i da nema načina da nađe razlog za svoje postojanje.

"Ona je danas kolonija kojom upravljaju stranci, a mi u Republici Srpskoj se borimo da očuvamo slobodu i želimo da se oslobodimo tog kolonijalnog jarma koji nameću putem lažnih visokih predstavnika i stranih sudija Ustavnog suda BiH", izjavio je Dodik novinarima iz Republike Srpske poslije sastanka sa Šojguom.

On je dodao da je ukazao da su u pitanju sudije koje tradicionalno dolaze iz sredina neprijateljski nastrojenih prema Srbima, odnosno iz Njemačke, Albanije, a jedan je Nijemac iz Švajcarske.

"To su sudije koje vode glavnu riječ u Ustavnom sudu BiH, mijenjaju ustavni poredak i čine sve da zagorčaju život Republici Srpskoj", naveo je Dodik.

Ukazao je da u Srpskoj razumiju globalne odnose ali je prenio da su predstavnici islamskih zemalja bili na prostoru BiH u jedinici "El mudžahedin" koja je bila angažovana kao teroristička struktura i činila je zločine nad Srbima, a da recidivi takvih njihovih aktivnosti ni danas nisu prestali.

Naglasio je da u Rusiji brine činjenica da na Balkanu pokušavaju da se vojno grupišu određene zemlje kao što su to učinile Hrvatska, Albanija i takozvano Kosovo.

"Mi smatramo da je to antisrpski vojni savez i da je promovisan od nekih zapadnih zemalja, prije svega, Njemačke čije jačanje vojne strukture brine. Žalimo što Evropa kao politička zajednica postaje sve više vojna struktura i moramo dobro da razmislimo o odnosima i kretanjima sa određenim strukturama", rekao je Dodik.

Dodik je naveo da je ovu priliku iskoristio da ukaže da u Republici Srpskoj postoji želja za nastavak planirane ekonomske saradnje, naglasivši da saradnja na kulturnom planu ostaje visoka.

"Pokušavamo da održimo privredne funkcije i aktivnosti koje su kompanije iz Ruske Federacije imale na prostoru Republike Srpske i da vidimo na koji način možemo da pomognemo", dodao je Dodik.

U okviru toga, dodao je, razgovarali su o regionalnom i globalnom razvoju situacije, naglasivši da dijele identične stavove.

Takođe, razgovarano je o mogućim sastancima vezanim za ekonomiju i o onom što je moguće da Ruska Federacija pomogne Republici Srpskoj na tom planu, piše Srna.

Naglasio je da je to veoma teško imajući u vidu ograničenja sa Zapada, ali je ponovio da je jasno da Republika Srpska nikada nije bila saglasna sa bilo kakvim mjerama, sankcijama protiv Ruske Federacije.

"Mi jasno podržavamo specijalnu vojnu operaciju i želimo da Rusija ostvari ciljeve da se taj rat završi u skladu sa ruskim ciljevima", rekao je Dodik i dodao da ga raduju nastojanja ruskog rukovodstva da se što prije dođe do mirovnog sporazuma i prekida ratnog sukoba na tom prostoru