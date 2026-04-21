Zamjenik ministra inostranih poslova Aleksandar Gruško rekao je da kancelarija visokog predstavnika u BiH mora da bude ukloljena.

Istakao je da je postavljanje njemačkog predstavnika Kristijana Šmita za visokog predstavnika BiH značajno pogoršalo višegodišnju stabilizacijske napore u BiH.

"Dokazali su da zapadni eksperimenti sa spoljnim upravljanjem ne vode ničemu dobrom", kazao je Gruško.

Gruško je rekao je da je za Rusku delegaciju danas bila ogromna čast da budu primljeni od strane rukovodstva Republike Srpske i nastave dijalog.

"Saglasan sam sa ocjenama predsjednika Srpske u vezi sa bilateralnim odnosima između Republike Srpske i Ruske Federacije. One se oslanjaju na temelj uzajamne podrške i saradnje", rekao je Gruško.

Gruško je istakao da se odnosi Rusije i Republike Srpske oslanjaju na najčvršći temelj uzajamne simpatije, uzajamne podrške koju veže istorija, ne samo država.

"Mi smo sada, kao i tokom prošlog puta, mi smo dodijelili veliku pažnju praktički pitanjima jačanja multiplanskih veza između Rusije i Republike Srpske", rekao je Gruško.