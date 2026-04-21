"Srbi se uvijek mogu pouzdati u braću Ruse"

Ministar rada i boračko-inalidske zaštite Republike Srpske Radan Ostojić istakao je veliki doprinos ruskih dobrovoljaca u Odbrambeno-otadžbinskom ratu i odbrani pravoslavlja, a Ruske Federacije u obezbjeđenju mira na ovim prostorima i podrške bratskom srpskom narodu.

Ostojić je danas u Višegradu istakao da su okupili na obilježavanju Dana ruskih dobrovoljaca, koji su pritekli u pomoć iz bratske i velike Rusije.

Ocijenio je da je ta pomoć bila i zbog vjere ali i zavjeta predaka jer su mnogi ruski dobrovoljci u svim ratovima dolazili i pomagali srpskom narodu.

"I Rusija i ruski narod dali su veliki doprinos ne samo u odbrani pravoslavlja i srpskog naroda, nego i srpskoj državnosti", naveo je Ostojić.

Naglasio je da je njih 37 dalo živote za Republiku Srpsku i zaslužiše da budu dovijeka pamćeni.

"Dok budemo njegovali pamćenje na njih, molili se za njihove duše, oni će da žive ali će da živi i Srpska i sloboda", istakao je Ostojić i dodao da je ratni put ruskih dobrovoljaca karakterisalo viteštvo, poštovanje, ali i goglota, žrtvovanja i stradanje.

Ukazao je da su prošli vijek, ali ranije okarakterisali ratovi i velike žrtve, a u svima njima, Srbi su jedino mogli da se pouzdaju u pomoć braće Rusa.

"Tako je bilo i u ratovima devedesetih godina. Onda kada je cijeli svijet, posebno zapadni, arapski i muslimanski stao na stranu naših neprijatelja, jedino od koga smo mogli da očekujemo pomoć i od koga je ona došla jesu braća Rusi. Iako geografski daleko, u srcu veoma blizu", naveo je Ostojić.

On je posjetio da je Rusija dala ogroman doprinos i kada je riječ o zaključenju Dejtonskog mirovnog sporazuma, kao i obezbjeđenja mira na ovim prostorima.

"Rusija i dana danas daje veliki doprinos u međunarodim organizacijama da se kroz razne rezolucije, dekolaracije srpski narod ne okarakteriše kao genocidan jer to nikad nije bio", zaključio je Ostojić, prenosi Srna