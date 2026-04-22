Košarac: SNSD i njegovi predstavnici ne blokiraju, već štite svoja nacionalna prava

Zamjenik predsjedavajuće Savjeta ministara Staša Košarac izjavio je da SNSD i predstavnici ove stranke u zajedničkim institucijama ne blokiraju, nego štite svoja elementarna nacionalna prava u institucijama BiH i istakao da neće dozvoliti da bilo koji akt koji nije usaglašen sa institucijama Republike Srpske bude na dnevnom redu Savjeta ministara.

On je naveo da ministri iz Republike Srpske na današnjoj sjednici nisu uslovljavali i ucjenjivali, nego su jasno rekli da zakonska rješenja koja se nalaze na dnevnom redu Savjeta ministara, a nisu usaglašena sa institucijama Republike Srpske, ne mogu biti ni razmatrana.

"Dva zakona koje je ministar pravde u Savjetu ministara dostavio /Nacrt zakona o dopuni Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima i Nacrt zakona o oduzimanju i upravljanju imovinom stečenom krivičnim djelom/ bila su uvrštena na dnevni red, a da prethodno nisu usaglašena i nemaju sva mišljenja koja predviđa Poslovnik. Nismo dozvolili da se ovi zakoni nađu na dnevnom redu što je naše poslovničko pravo", rekao je Košarac novinarima nakon sjednice Savjeta ministara.

Prema njegovim riječima, ministri iz Republike Srpske danas nisu dozvolili da se ova dva zakona ne nađu u proceduri, dok se ne dobiju mišljenja institucija Republike Srpske.

"To će biti svaki put i to smo uvijek ukazivali, da neusaglašene akte ne treba forsirati, jer bez stava institucija Republike Srpske nećemo dozvoliti bilo kakvo razmatranje", naveo je Košarac.

On je dodao i da u slučaju da su ove dvije tačke bile na dnevnom redu, onda bi ministri iz Republike Srpske u Savjetu ministara bili preglasani.

Govoreći o Nacrtu zakona o oduzimanju i upravljanju imovinom stečenom krivičnim djelom, Košarac je napomenuo da je Republika Srpska ovu oblast regulisala svojim zakonodavstvom, te da je protiv formiranja bilo koje nove institucije na nivou BiH.

"Ako bilo koji zakon predviđa formiranje novih institucija na nivou BiH mi ćemo biti protiv. U ovom zakonu je bilo predviđeno formiranje nove institucije na nivou BiH i to nema našu podršku", naglasio je Košarac, koji je i ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara.

On smatra i da će ministar pravde u Savjetu ministara Davor Bunoza nastaviti konsultacije da bi ova dva zakona bila usaglašena.

"Nećemo dozvoliti da bilo koji akt koji nije usaglašen sa institucijama Republike Srpske bude na dnevnom redu Savjeta ministara. To nije blokada, već zaštita naših prava i interesa!", poručio je Košarac.