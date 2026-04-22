Savjet ministara održaće danas sjednicu na čijem su dnevnom redu Nacrt zakona o dopuni Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima i Nacrt zakona o oduzimanju i upravljanju imovinom stečenom krivičnim d‌jelom, na prijedlog Ministarstva pravde.

Jedna od tačaka dnevnog reda je i Nacrt odluke o ratifikaciji Protokola o uklanjanju nezakonite trgovine duvanskim proizvodima, čiji je predlagač Ministarstvo inostranih poslova.

Na dnevnom redu je i Nacrt osnova za pokretanje postupka za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma o bezbjednosnoj saradnji i borbi protiv terorizma između Savjeta ministara i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Ministarstvo transporta i komunikacija dostavilo je Nacrt osnova za pristupanje BiH Konvenciji o Birou Evropske konferencije civilnog vazduhoplovstva /ECAC/, najavljeno je na internet stranici Savjeta ministara.

Ministri bi, na prijedlog Pravobranilaštva BiH, trebalo da razmatraju i Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o imenovanju ad hok članova pregovaračkog tijela BiH za mirno rješavanje međunarodnih investicionih sporova u postupku po Obavještenju o sporu i namjeri pokretanja arbitražnog postupka pred Međunarodnim centrom za rješavanje investicionih sporova /International Centre for Settlement of Investment Disputes, ICSID/, koje je u ime privrednog društva "Kermas energija" Zagreb dostavljeno od Advokatske kancelarije "Baroš i partneri".

Među brojnim prijedlozima je i prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program obilježavanja značajnih datuma iz oblasti ljudskih prava u BiH za 2026. godinu, pravilnika o prikupljanju i postupku provjere podataka iz izvještaja o finansijskom stanju i imovini nosilaca javnih funkcija u institucijama na nivou BiH, te pravilnika o postupku utvrđivanja i rješavanja povreda granice i graničnog incidenta.

Ministarstvo inostranih poslova dostavilo je Informaciju o realizaciji višegodišnjeg kapitalnog projekta "Kupovina, rekonstrukcija, adaptacija i opremanje objekata za diplomatsko-konzularna predstavništva BiH".

Sjednica će biti održana u 11.00 časova u zgradi zajedničkih institucija BiH, prenosi Srna