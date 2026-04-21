BiH rizikuje da izgubi sredstva iz plana rasta

Reforma pravosuđa, zelena i digitalna tranzicija, razvoj privatnog sektora, imenovanje koordinatora za Reformsku agendu i instrument rasta – neke su od 113 mjera iz Reformske agende koje BiH treba da usvoji, kako bi nastavila pregovore sa Evropskom unijom.

Ako se ne preduzmu hitne mjere kako bi se ispunilo sve ono što piše u Reformskoj agendi i što EU zahtijeva od BiH, ova zemlja će izgubiti blizu 400 miliona evra iz Plana rasta, upozoravaju iz Delegacije Evropske unije za BiH.

"Program reformi nije skup apstraktnih, tehničkih koraka. To je nacrt za bolju budućnost. Komesarka Marta Kos je nedavno pisala vlastima u BiH i naglasila rizike povezane sa nastavljenim odlaganjima. Sada je hitno da vlasti u BiH djeluju kako bi izbjegle gubitak novca, koji je EU dodijelila u korist građana ove zemlje. Vrijeme ističe", kazao je šef Delegacije EU za BiH Luiđi Soreka.

Na čekanju je i imenovanje glavnog pregovarača sa EU, kao i usvajanje nekoliko evropskih zakona. U Sarajevu za spor evropski put BiH krive SNSD i HDZ i ne vjeruju u politički dogovor domaćih političara.

"Ostali dio BiH pati zbog njihovih političkih odluka da se uspori EU put BiH, tako da nisam optimista da ćemo postići bilo kakav dogovor da BiH ima pristup tim sredstvima", izjavio poslanik SDA u PD PS BiH Šemsudim Mehmedović.

Nisu ovo beznačajna sredstva i svakako su nam potrebna, ali ne smijemo dozvoliti da povučemo sredstva, a da se onda ispostavi da ih ne možemo realizovati, stav je Dragana Čovića.

"Trebaju nam prioritetno i svi projekti koji trebaju biti usvojeni, da se ne desi da povučemo sredstva, a onda plaćamo penale. Pogledajte naše okruženje, već se nalazi u takvom stanju. Šteta je propustiti bilo koji novac, pogotovo kao grand sredstva. Međutim, evidentno je da unutar sebe nismo dovoljno organizirani", izjavio je predsjednik HDZ-a Dragan Čović.

Evropski put se zloupotrebljava u cilju centralizacije BiH i mi to nikada nećemo podržati, jasan je Milorad Dodik.

"Mi već nekoliko godina ne primamo nijedan fening od EU i funkcionišemo. Ta sredstva Plana rasta jednim dijelom su donacija, a značajnim dijelom su kredit. Mi pokazujemo sposobnost da taj kredit možemo da nabavimo na drugoj strani, tako da nam ti krediti njihovi ne trebaju", naglasio je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

Reformska agenda usvojena je u Savjetu ministara. Dobila je zeleno svjetlo od strane Evropske komisije. Dokument je nekoliko puta bio na dnevnom redu Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, ali poslanici o njoj nisu raspravljali. BiH je prošle godine izgubila 108 miliona evra iz Plana rasta, zbog kašnjenja u usvajanju Reformske agende.