Špirić, Kovačević i Nović neće prisustvovati najavljenoj sjednici

23.04.2026 12:24

Шпирић, Ковачевић и Новић неће присуствовати најављеној сједници

Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine Nikola Špirić obavijestio je predsjedavajućeg ovog doma Kemala Ademovića da on, kao i delegati Sredoje Nović i Radovan Kovačević neće prisustvovati sjednici koju je zakazao za poned‌jeljak, 27. aprila.

"S obzirom na to da ste nastavili samoinicijativno sazivanje sjednice Doma naroda, kršeći na taj način Poslovnik o radu Doma naroda, izbjegavajući dogovor i konsultacije u Kolegijumu, ignorišući ustavnu i poslovničku većinu iz Kluba delegata srpskog naroda, želim Vas obavijestiti da delegati Sredoje Nović, Radovan Kovačević i ja nećemo biti u prilici da prisustvujemo zakazanoj sjednici", navodi se u obrazloženju.

Špirić je Ademoviću poželio uspješan rad, u nadi da su se razumjeli na prošloj sjednici Kolegijuma Doma naroda i da će se vratiti u okvire Poslovnika.

Nikola Špirić

Radovan Kovačević

Sredoje Nović

Dom naroda

sjednica

Više iz rubrike

Elmedin Konakovic

BiH

Konaković u blamiranju nadmašio Alkalaja i Turkovićevu

4 h

1
Денис Бећировић у Савјету Европе

BiH

Skandal u Strazburu: Bećirović pravo Hrvata na biranje vlastitog člana Predsjedništva nazvao "etničkim aparthejdom"

5 h

4
Цвијановић на Делфи форуму

BiH

Cvijanović na Delfi Forumu: Intervencionizmom stvoren institucionalni monstrum

15 h

0
Цвијановић и Мицотакис

BiH

Cvijanovićeva sa Micotakisom o aktuelnim temama i jačanju saradnje

16 h

0

