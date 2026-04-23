Špirić, Kovačević i Nović neće prisustvovati najavljenoj sjednici

Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine Nikola Špirić obavijestio je predsjedavajućeg ovog doma Kemala Ademovića da on, kao i delegati Sredoje Nović i Radovan Kovačević neće prisustvovati sjednici koju je zakazao za poned‌jeljak, 27. aprila.

"S obzirom na to da ste nastavili samoinicijativno sazivanje sjednice Doma naroda, kršeći na taj način Poslovnik o radu Doma naroda, izbjegavajući dogovor i konsultacije u Kolegijumu, ignorišući ustavnu i poslovničku većinu iz Kluba delegata srpskog naroda, želim Vas obavijestiti da delegati Sredoje Nović, Radovan Kovačević i ja nećemo biti u prilici da prisustvujemo zakazanoj sjednici", navodi se u obrazloženju.

Špirić je Ademoviću poželio uspješan rad, u nadi da su se razumjeli na prošloj sjednici Kolegijuma Doma naroda i da će se vratiti u okvire Poslovnika.