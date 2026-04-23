Darko Mladić: Piše se podnesak, uskoro zahtjev za puštanje na liječenje generala Mladića

Izvještaji srpskih ljekara koji su nedavno pregledali generala Ratka Mladića u haškoj pritvorskoj bolnici su kompletirani, a podnesak za njegovo puštanje na liječenje u Srbiji će Mehanizmu biti podnijet u narednim časovima, izjavio je Srni generalov sin Darko.
"Piše se podnesak koji će biti fajliran u toku sledećih nekoliko časova", rekao je Darko, te dodao da će podnesak biti predat u elektronskoj formi.
On je naveo da je zdravstveno stanje generala Mladića, koji je 10. aprila doživio moždani udar, nepromijenjeno, te da mu je danas u posjeti bila i supruga Bosiljka.
Ministar pravde Republike Srpske Goran Selak izjavio je da su i Srpska i Srbija spremne da daju garancije u slučaju da se odobri da general Mladić nastavi liječenje u svojoj zemlji.
General Ratko Mladić imao je 10. aprila moždani udar i teško zdravstveno stanje mu se još više pogoršalo, jer ima ozbiljne neurološke, kardiovaskularne i nefrološke probleme.
Već dvije pune godine je u zatvorskoj bolnici, posljednjih godinu i po dana je vezan za krevet, a Mehanizam za krivične sudove u Hagu odbija da ga pusti na privremeno liječenje.
Nekadašnji komandant Glavnog štaba Vojske Republike Srpske general Ratko Mladić je od 2024. godine u pritvorskoj bolnici u Hagu, gdje je pod palijativnom njegom zbog teškog zdravstvenog stanja.
General Mladić uhapšen je 26. maja 2011. godine u selu Lazarevo kod Zrenjanina, u Srbiji.
Haški sud ga je 22. novembra 2017. godine osudio na doživotnu kaznu zatvora, a presuda je pravosnažno potvrđena 8. juna 2021. godine za navodne ratne zločine tokom rata u BiH od 1992. do 1995. godine.
