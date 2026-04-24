Poznato ko je ranjen u pucnjavi u BiH: U pitanju su braća

Autor:ATV
Komentari:0
U pucnjavi koja se dogodila u petak naveče, 24. aprila, u naselju Sedrenik u Sarajevu ranjeni su braća Nedim i Nihad Livnjak, pišu federalni mediji, ne navodeći izvore.
Pucnjava se dogodila u 19.25 u bašti ugostiteljskog objekta “Minjo”. saznaje "Kliks".
Policija traga za Almerom Inajetovićem nakon pucnjave. On se sumnjiči da je ranio braću koja su se nalazile u bašti restorana 7 šuma “Minjo”.
Kako je ranije potvrdila potparol Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo Mersiha Novalić, dvije ranjene osobe prevezene su u bolnicu gdje im se utvrđuje stepen povreda.
O događaju je obaviješten dežurni kantonalni tužilac, a policijski službenici su na terenu.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
