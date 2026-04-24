Logo
Large banner

Poznato ko je ranjen u pucnjavi u BiH: U pitanju su braća

Autor:

24.04.2026 22:03

Komentari:

0
Пуцњава у ресторану у Сарајеву
Foto: Screenshot / Avaz

U pucnjavi koja se dogodila u petak naveče, 24. aprila, u naselju Sedrenik u Sarajevu ranjeni su braća Nedim i Nihad Livnjak, pišu federalni mediji, ne navodeći izvore.

Pucnjava se dogodila u 19.25 u bašti ugostiteljskog objekta “Minjo”. saznaje "Kliks".

Kako je ranije potvrdila potparol Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo Mersiha Novalić, dvije ranjene osobe prevezene su u bolnicu gdje im se utvrđuje stepen povreda.

O događaju je obaviješten dežurni kantonalni tužilac, a policijski službenici su na terenu.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Almer Inajetović

Amer Inajetović

Pucnjava

Sarajevo

Policija

potraga

Nedim i Nihad Livnjak

Nihad Livnjak

Nedim Livnjak

Komentari (0)
Large banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner