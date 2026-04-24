Pucnjava u sarajevskom restoranu, ima ranjenih

Foto: ATV BL

U bašti ugostiteljskog objekta na Sedreniku u Sarajevu, večeras je, 24. aprila, došlo do pucnjave u kojoj su povrijeđene dvije osobe.

Ovo saznaje portal "Avaza", navodeći da je do pucnjave došlo u restoranu 7 šuma "Minjo". "U 19.25 časova obaviještena je PU Stari Grad da je na Sedreniku, u bašti ugostiteljskog objekta došlo do upotrebe vatrenog oružja od strane NN osobe. Dvije osobe su zadobile povrede, te se nalaze na ljekarskoj obradi. Obaviješten je tužilac, a policijski službenici su na terenu", potvrdila je Mersiha Novalić, portparol MUP-a KS.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.