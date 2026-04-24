Pucnjava u sarajevskom restoranu, ima ranjenih

ATV
24.04.2026 20:50

Пуцњава у сарајевском ресторану, има рањених
U bašti ugostiteljskog objekta na Sedreniku u Sarajevu, večeras je, 24. aprila, došlo do pucnjave u kojoj su povrijeđene dvije osobe.

Ovo saznaje portal "Avaza", navodeći da je do pucnjave došlo u restoranu 7 šuma "Minjo".

"U 19.25 časova obaviještena je PU Stari Grad da je na Sedreniku, u bašti ugostiteljskog objekta došlo do upotrebe vatrenog oružja od strane NN osobe. Dvije osobe su zadobile povrede, te se nalaze na ljekarskoj obradi. Obaviješten je tužilac, a policijski službenici su na terenu", potvrdila je Mersiha Novalić, portparol MUP-a KS.

