Automobil sletio u Dunav, strahuje se da su ljudi ostali u vozilu

Dramatičan incident dogodio se u Austriji u petak uveče kada je automobil iz još uvijek nepoznatih razloga upao u Dunav, javlja tamošnji "Kronen cajtung“.

Očevici su vidjeli kako vozilo tone i odmah su pozvali hitne službe.

Prvi izvještaji ukazuju da je vozilo crvene boje.

Spasilačke službe sprovode veliku akciju na terenu, jer postoji mogućnost da su putnici ostali zarobljeni u automobilu.

Kako prenosi „Krone“, trenutno se pretpostavlja da se u automobilu nalazi najmanje jedna osoba. Međutim, nije isključeno da je unutra zarobljeno više ljudi.

Spasilačka operacija je još uvijek u toku.

Dodatni detalji o samom toku nesreće i tačnom broju povrijeđenih osoba za sada nisu poznati.

Nadležni organi apeluju na građane da izbjegavaju ovo područje, prenosi Blic.