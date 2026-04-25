Mladić se zadavio paradajzom, majka se nakon tragedije ubila

Foto: Pixabay/Mauro_B

Vendi Dafi (56) iz Velike Britanije krenula je prije neki dan put Švajcarske kako bi nad njom bila izvršena eutanazija. Ona se na to odlučila nakon smrti sina.

Riječ je o klinici za regulisana samoubistva, a Britanka se na taj korak odlučila jer joj je srce previše bilo slomljeno da bi živjela bez svog jedinog sina kojeg više nema.

Vendi Dafi je izvršila samoubistvo na klinci, onako kako je i planirala noseći majicu svog sina koja i dalje miriše na njega.

"Mogu da potvrdim da je Vendi Dafi, na sopstveni zahtjev, asistirano umrla 24. aprila i da je postupak završen bez incidenata i u potpunosti u skladu sa njenim željama. Takođe mogu da potvrdim da ni mi niti bilo ko od stručnog osoblja koje je procjenjivalo njenu mentalnu sposobnost nismo imali sumnje u njenu namjeru, razumijevanje i nezavisnost i misli i djelovanja. U istorijskom smislu engleskog prava, njen je bio slučaj 'razumno samoubistvo'", rekao je osnivač klinike.

Razlog zbog kojeg se Vendi odlučila na ovaj postupak rastužio je mnoge.

Vendin sin Markus Dafi, 23, umro je prije četiri godine nakon što se zadavio čeri paradajzom dok je spavao na sofi u njihovom domu u Zapadnom Midlendsu, prenosi "Alo".

Vendina, bivša negovateljka, napravila je Markusu sendvič, koji je sadržao prepolovljene čeri paradajze, dok je bio mamuran na sofi.

Komad jednog od tih čeri paradajza zaglavio se u njegovom dušiku dok je dremao i on je preminuo.

Vendi je pokušala da sebi oduzme život nakon tragične smrti svog sina, ali je preživjela. Rekla je ljekarima da je tuga postala nepodnošljiva i da nikakva terapija ili lijekovi ne mogu da je poprave.

