Pitanje koje ubija atmosferu u krevetu

Sve ide kako treba, hemija je tu, stvari se razvijaju u dobrom pravcu - i baš tada, kao neka unutrašnja potreba za potvrdom, izleti pitanje: "Jesi blizu?"

Na papiru, d‌jeluje potpuno logično. Čak i pažljivo. Kao da želiš da provjeriš da li si na dobrom putu. Ali u realnosti, to je često trenutak kada se cijela atmosfera - neprimjetno - raspadne.

Istraživanje koje je sproveo OMGYES na uzorku od 20.000 žena upravo je ovo pitanje označilo kao svojevrsni "lose-lose" scenario. Ne zato što je namjera loša, već zato što efekat gotovo nikada nije onakav kakav muškarci očekuju. Umjesto da produbi povezanost, ono uvodi jednu potpuno novu dimenziju - svijest o performansu. U tom trenutku, fokus više nije na osjećaju, već na ishodu.

Seksualna terapeutkinja Anabel Najt objašnjava da uzbuđenje kod žena često ne funkcioniše kao prekidač, već kao proces koji se gradi postepeno. Potrebni su sigurnost, opuštenost i kontinuitet. Kada se u tom trenutku postavi pitanje koje implicira da se nešto "bliži kraju", lako može d‌jelovati kao blagi pritisak. Kao da postoji očekivanje da se stvari ubrzaju ili privedu kraju, iako telo možda funkcioniše u potpuno drugačijem ritmu.

Jedna od učesnica istraživanja to je opisala kroz jednostavnu analogiju. Kao kada ti neko masira leđa i sve je prijatno, ali poslije nekog vremena počneš da razmišljaš da li su joj ruke umorne i da li treba da kažeš "hvala". U tom trenutku, uživanje prestaje da bude spontano i postaje nešto o čemu razmišljaš. Upravo to se dešava i ovd‌je - pažnja se premješta sa osjećaja na razmišljanje.

Ironija je u tome što ovo pitanje najčešće dolazi iz želje da budeš bolji partner. Ali umjesto toga, može da stvori tenziju, da prekine ritam i, u nekim slučajevima, čak dovede do toga da druga strana poželi da ubrza kraj samo da bi skinula taj nevidljivi pritisak.

Razlika između dobrog i lošeg trenutka često nije u tehnici, već u načinu na koji komuniciraš. Kada pitanje traži rezultat, ono automatski uvodi očekivanje. Kada, s druge strane, ostaješ u okviru osjećaja i trenutka, komunikacija postaje prirodan dio iskustva, a ne prekid istog.

Kolumnistkinja Trejsi Koks ukazuje na još jednu stvar koju mnogi ignorišu - opsesija završnicom često pravi više problema nego što ih rješava. Kada se previše fokusiraš na cilj, lako se izgubi ono što zapravo vodi do njega. Stres, svakodnevne brige, tempo života - sve to već utiče na raspoloženje i želju, a dodatni pritisak samo komplikuje stvari.

Na kraju, možda je najjednostavniji zaključak i najtačniji. Najgore pitanje u krevetu je ono koje pokušava da ubrza stvari. Najbolje je ono koje ih pušta da se dese.

I sljedeći put kada ti dođe da pitaš "jesi blizu", možda je pametnije da - samo nastaviš.

