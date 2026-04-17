Zatekla muža u bioskopu sa ljubavnicom, pa uslijedio haos

U kazahstanskim bioskopima, proteklih dana, počelo je prikazivanje filma “Anđeo”, a snimak iz jedne sale izazvao je burne reakcije.

Ucentru pažnje, međutim, nije bila filmska predstava, već “ljubavni obračun” koji se odigrao pred zapanjenim posjetiocima.

Gradovi i opštine Republika Srpska dobija još jedan grad

Prema informacijama koje su šire mrežama, “supruga” je navodno zatekla “muža” u društvu nepoznate žene, nakon čega je nastao haos (postoji i verzija da je muškarac zatečen sa “suprugom”).

Dok je bjesnila usred bioskopske sale, posjetioci su izvadili telefone i počeli da snimaju, pa su kadrovi osvanuli na internetu, prenosi Telegraf.

Tako je zabilježeno kada je bijesna žena dohvatila buket i počela njime da udara muškarca!

Snimak je postao viralan, a mnogi su napisali da je sukob djelovao kao “gluma” i da je vjerovatno riječ o “marketinškom triku”.

Zanimljivosti Kokoška zalutala usred noći, pa jednim potezom oduševila svijet

Korisnici su iznijeli teoriju da je scena “dio promocije filma”, koji na neki način uključuje elemente ljubavne drame. Međutim, do trenutka pisanja ovog izvještaja, nije bilo potvrde da je to istina.

Informacije se brzo šire na mrežama, vode se brojne diskusije, ali jedno pitanje ostaje – da li je riječ o vješto orkestriranoj promociji, ili autentičnom ljubavnom obračunu…