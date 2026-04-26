Vlada pokrenula inicijativu: Posao za 500 djece poginulih boraca

Do kraja godine u Republici Srpskoj biće zaposleno 500 djece poginulih boraca. Inicijativu je pokrenula Vlada Srpske, a u njenoj realizaciji učestvovaće republičke, gradske i opštinske institucije i preduzeća.

Na javni poziv Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite prijavila su se nezaposlena lica iz 51 lokalne zajednice.

Kao dijete poginulog borca Vujadin Filipović posao je dobio najprije u Šumskom gazdinstvu Prijedor.

Diplomirani je inženjer šumarstva pa je radio i u Parku prirode "Una", a sada je angažovan u OBO Novi Grad.

Smatra da je namjera da se zaposli 500 djece poginulih boraca veoma bitna za tu populaciju. Zašto, govori iz vlastitog iskustva.

"Prije svega olakšaće mi egzistenciju kao i opstanak u Novom Gradu, a i druge probleme, koje možemo imati ukoliko ne radimo", kaže Filipović.

Gradiška godinama pridaje važnost zapošljavanju djece poginulih boraca i RVI.

Zapošljavaju ih osim u gradskoj upravi, u komunalnim preduzećima i javnim ustanovama. Na isti način rade i u Mrkonjić Gradu.

"Mislim da takvih nije ostalo još mnogo na prostoru Gradiške, jer smo zaista vodili računa u prethodnom periodu da prioritet upravo damo toj grupi mladih ljudi, da bi im omogućili, ako ništa drugo, da dođu do svog posla", rekao je Zoran Adžić, gradonačelnik Gradiške.

Dragan Vođević, načelnik opštine Mrkonjić Grad nada se da će i ostale lokalne zajednice naći načina da pomognu svojim sugrađanima i dodaje da će svaka podrška koja dolazi sa republičkog nivoa biti podržana i od strane lokalne uprave u ovoj opštini, prenosi "RTRS".

Realizaciju projekta zapošljavanja 500 djece poginulih boraca s nestrpljenjem očekuju i u Bijeljini, gdje je nezaposlenih 132-oje.

"Njih oko 90 je sa SSS, 16 sa visokom ili višom stručnom spremom, a 26 je nekvalifikovanih radnika", pojašnjava Darko Stević, predsjednik Gradske organizacije poginulih i zarobljenih boraca i nestalih civila u Bijeljini.

Gdje će biti zapošljavani zavisi od stručne spreme i od spremnosti javnih ustanova i preduzeća da im otvore svoja vrata.

"Siguran sam, ako bude bilo koji od sistema zapošljavao, da će poštujući proceduru zapošljavanja,tj. obraćajući se Zavodu za zapošljavanje, prvo odabrati dijete poginulog borca", istakao je Luka Petrović, direktor Elektroprivrede Republike Srpske.

Javni poziv za zapošljavanje djece poginulih boraca bio je otvoren do kraja 2025. ali je produžen još dva mjeseca.

Vlada je obavezala ministarstva, republičke uprave i upravne organizacije, javna preduzeća i službe čiji je osnivač Republika, jedinice lokalne samouprave, kao i javne ustanove u njihovoj nadležnosti, da usklade svoje finansijske i kadrovske planove u skladu sa ovim prioritetom.