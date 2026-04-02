Vanredan događaj na šinama: Oglasile se Željeznice Srpske

Putnički voz koji je saobraćao na relaciji Doboj - Banjaluka naletio je na odron na pruzi, a o vanrednom događaju na šinama su se oglasile Željeznice Srpske.

"Željeznice Republike Srpske obaveštavaju javnost da je jutros u 5 časova i 15 minuta došlo do vanrednog događaja na delu pruge između Prisoja i Ukrine", naveli su iz Željeznica.

Srećom, kako dodaju, voz se zaustavio na vrijeme i nije bilo povrijeđenih.

Hronika Prva fotografija zaplijenjene droge u Gradišci

"Sve nadležne službe za održavanje pruga Željeznica Republike Srpske nalaze se na terenu i intenzivno rade na uklanjanju odrona, koji se nalazi na pruzi", poručili su iz ovog preduzeća.

Ljubav i seks Sedam godina braka nestalo u jednoj noći: Žena u snu dozivala svog šefa

Naglasili su da su organizovali autobuski prevoz za putnike iz voza, kako ne bi čekali otklanjanje posljedica.

"Željeznice Republike Srpske se zahvaljuju svim putnicima i korisnicima željezničkog prevoza na strpljenju i razumevanju, dok traju neophodni radovi", zaključili su iz ŽRS.