Vanredan događaj na šinama: Oglasile se Željeznice Srpske

02.04.2026 09:45

Одрон на прузи Добој - Бањалука
Putnički voz koji je saobraćao na relaciji Doboj - Banjaluka naletio je na odron na pruzi, a o vanrednom događaju na šinama su se oglasile Željeznice Srpske.

"Željeznice Republike Srpske obaveštavaju javnost da je jutros u 5 časova i 15 minuta došlo do vanrednog događaja na delu pruge između Prisoja i Ukrine", naveli su iz Željeznica.

Srećom, kako dodaju, voz se zaustavio na vrijeme i nije bilo povrijeđenih.

"Sve nadležne službe za održavanje pruga Željeznica Republike Srpske nalaze se na terenu i intenzivno rade na uklanjanju odrona, koji se nalazi na pruzi", poručili su iz ovog preduzeća.

Naglasili su da su organizovali autobuski prevoz za putnike iz voza, kako ne bi čekali otklanjanje posljedica.

"Željeznice Republike Srpske se zahvaljuju svim putnicima i korisnicima željezničkog prevoza na strpljenju i razumevanju, dok traju neophodni radovi", zaključili su iz ŽRS.

