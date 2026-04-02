Prva fotografija zaplijenjene droge u Gradišci

Oko 50 kilograma marihuane zaplijenjeno je u velikoj akciji na području Gradiške, u kojoj je takođe uhapšeno više osoba, saznaje nezvanično ATV.
Akciju sprovode policijski službenici PU Gradiška, Žandarmerije, Uprave za organizovani i teški kriminalitet MUP-a Republike Srpske i SAJ-a.
U toku velika akcija policije u Gradišci, zaplijenjena velika količina "skanka"
”Akcija se sprovodi s ciljem suzbijanja i procesuiranja krivičnih djela iz oblasti zloupotrebe narkotika. U toku su pretresi na više lokacija, a u dosadašnjim aktivnostima uhapšeno je šest osoba osumnjičenih za nedozvoljenu proizvodnju i promet droge”, kaže izvor ATV-a.
ATV je u posjedu fotografije zaplijenjene droge, a kako se može vidjeti, narkotici su pronađeni u prtljažniku automobila.
