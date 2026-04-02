Preminula djevojčica koju je otac heroj spasavao iz plamena: ''Otišla kod svog tate''

Crne vijesti potresle su Srbiju i region. Petogodišnja djevojčica, koja je teško povrijeđena u stravičnom požaru u Pančevu, preminula je od posljedica zadobijenih opekotina.

Ovu tužnu vijest potvrdila je njihova rođaka, Ružica Novaković, potresnim riječima koje kidaju srce.

"Na našu žalost, napustila nas je naša mila draga, naše srce, duša, sunce i život naš maleni. Otišla je kod svog tate, anđeli naši nek počivaju u miru," rekla je rođaka za Kurir.

Otac stradao kao heroj

Podsjećamo, stravičan požar izbio je u utorak, 24. marta, oko 19.50 časova u kući u kojoj je ova porodica živela kao podstanari. Vatra je u trenu zahvatila dom od 80 kvadrata, dok je unutra bila majka sa tri ćerke.

Otac, čim je shvatio da mu je najstarija ćerka ostala zarobljena u plamenu, bez oklijevanja je utrčao u vatru. Uspio je da dođe do nje, ali su oboje zadobili fatalne povrede. Otac je bitku za život izgubio dva dana kasnije, ostavivši iza sebe suprugu i dvije mlađe ćerke, koje su vatrogasci uspjeli bezbjedno da evakuišu.

Četiri minuta koja su dijelila od spasa

Vatrogasne ekipe su reagovale u rekordnom roku - na licu mjesta su bili samo četiri minuta nakon poziva. Devet vatrogasaca-spasilaca sa četiri vozila borilo se sa vatrenom stihijom koja je pretvorila 50 kvadrata kuće i dio tavana u pepeo. Nažalost, uprkos brzoj reakciji i naporima Hitne pomoći, povrede oca i ćerke bile su preteške.

Pančevo i cijela zemlja zanijemeli su pred ovom tragedijom. Porodica koja je već živjela u teškim uslovima kao podstanari, sada je ostala bez oca, djeteta i krova nad glavom.