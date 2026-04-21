Prognoza za naredne dane: Hladno i nestabilno, moguć i mraz

21.04.2026 13:44

Мраз зима минус лист
Foto: photos_by_ginny/Pexels

Region narednih dana ostaje pod uticajem hladnog i nestabilnog vremena uz povremene padavine, a meteorolog amater Marko Čubrilo upozorava da nema signala za duže otopljenje.

Kako je rekao, stanovnike regiona u narednim danima očekuje hladno i promjenljivo proljeće. Prema prognozi Čubrila, objavljenoj na njegovom Facebook profilu, povremene padavine, snijeg na visokim planinama i opasnost od poznih mrazeva obilježit će ostatak aprila.

"Danas je na jugu regiona oblačno uz povremenu kišu, dok na visinama iznad 900 metara pada snijeg. U sjevernim dijelovima smjenjuju se sunčani intervali s pljuskovima kiše, krupalji i susnježice, uz pojačan sjeverozapadni vjetar. Maksimalne temperature kreću se između 6 i 17 stepeni Celzijusa", naveo je on, te dodao da bi tokom noći vjetar trebalo da oslabi, a očekuje se d‌jelimično razvedravanje.

Čubrilo pri tom izdaje konkretno upozorenje, dodajući da je mogući mraz.

"Tamo gd‌je noć bude pretežno vedra, posebno u planinskim kotlinama i duž rječnih tokova, postoji opasnost da pred zoru na kratko bude kasnog mraza, do -1 stepen Celzijusa.U oblačnijim pred‌jelima s jačim vjetrom mraza neće biti, a minimumi će se kretati od 2 do 7 stepeni.

U srijedu stiže još malo hladniji dan uz dosta oblaka, ali uglavnom suho vrijeme. Pljuskovi ostaju mogući na jugozapadu, jugu i jugoistoku regiona, a na visinama iznad 1.000 metara i dalje je moguć snijeg", kazao je Čubrilo.

Kako je rekao, od četvrtka do kraja sedmice jutra će biti hladna uz manji rizik od mraza, ali dani sunčani i svježi, s maksimalnim temperaturama između 9 i 17 stepeni.

"Za vikend slijedi kratko topije živa može porasti i do 22 stepena međutim, odmor od hladnoće neće dugo trajati. "U noći ka poned‌jeljku sa sjevera Evrope očekuje se spuštanje još jednog hladnog fronta uz malo ili bez padavina, jak sjeverozapadni vjetar i zahlađenje", navodi Čubrilo, dodajući da bi oko 27. aprila maksimumi ponovo pali na između 7 i 13 stepeni.

Kraj aprila i početak maja donose naizmjenično toplije i hladnije periode s čestim kišama i grmljavinskim pljuskovima, prenosi Srna

Vrijeme

Vremenska prognoza

Kiša

hladno vrijeme

mraz

Словеначки поморац Марко Креслин испричао је како је посада њемачког крузера успјела проћи Ормуски мореуз упркос пријетњама и инциденту са дроном који је пао у непосредној близини брода.

Društvo

Slovenački pomorac o dramatičnom prolasku kroz Ormuz: Postojale su dvije mogućnosti

4 h

0
Виктор Митић на инстаграму

Društvo

Viktor htio da ugasi nalog, da niko više ne gleda kako hekla!

6 h

0
Огласио се ОЦ Јахорина: Категорично одбацујемо инсинуације

Društvo

Oglasio se OC Jahorina: Kategorično odbacujemo insinuacije

7 h

0
Данас промјенљиво облачно, повремено са кишом

Društvo

Danas promjenljivo oblačno, povremeno sa kišom

8 h

0

