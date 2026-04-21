Dolaze teški dani: Tri horoskopska znaka će imati probleme u ljubavi

Današnja kon‌junkcija Marsa i Saturna u Ovnu mogla bi donijeti napetosti i promjene, posebno u ljubavnim odnosima.

Iako se ovaj astrološki uticaj vezuje za današnji datum, mnogi bi ga mogli osjećati i narednih nekoliko dana. Tri horoskopska znaka to bi mogla osjetiti jače od drugih. Neki bi mogli da naiđu na probleme.

Ovaj astrološki uticaj najviše bi se mogao videti u vezama. Kod nekih parova mogli bi se pojačati nesporazumi, razlike i promjene raspoloženja. Moglo bi dolaziti do situacija u kojima se partneri čas privlače, a čas udaljavaju, pa bi problemi koji su već postojali sada mogli još više doći do izražaja.

Budući da se sve događa u znaku Ovna, koji je poznat po brzini i impulsivnosti, neki bi ljudi mogli požuriti sa odlukama u vezi, iako za to još nisu spremni. Astrologinja Čelsi Džekson poručuje da je sada važnije usporiti nego srljati. Ko bude forsirao stvari, mogao bi samo stvoriti dodatne probleme.

To ipak ne znači da je vezi kraj. Ovaj period može poslužiti i kao prilika da bolje sagledate svoj odnos i vidite da li ste vi i partner na istoj talasnoj dužini.

Tri znaka mogla bi ovu energiju osetiti najjače. Evo šta ih očekuje:

Bik

Bikovima bi u ovom periodu moglo biti malo teže da održe unutrašnju ravnotežu, ali njihova smirenost i prizemljenost tu će im mnogo pomoći. Najvažnije je da ne dozvole drugima da ih požuruju. Bik najbolje zna šta mu odgovara.

Rak

Rakovi će u ovom periodu biti posebno osjetljivi. To može biti i dobro i loše, pa je važno da obrate pažnju na svoja osjećanja i zaštite se.

Jarac

Jarčevi se obično dobro nose sa stresom i haosom jer vole da imaju kontrolu i razmišljaju praktično. Međutim, ovaj period mogao bi ih natjerati da pokažu više emocija i ranjivosti, što im neće biti prijatno, piše Super žena