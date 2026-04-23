Jednostavan i preukusan plazma kolač za nenajavljene goste

Ovaj jednostavan recept za plazma kocke spaja mekani čokoladni biskvit, aromatični fil od plazma keksa i čokoladnu glazuru. Potrebno je oko 30 minuta za pripremu, a kolač je najbolji kada odstoji u frižideru nekoliko sati.

Sastojci za koru:

5 jaja

6 kašika šećera

4 kašike brašna

2 kašike kakaoa

1 prašak za pecivo

400 ml čokoladnog mlijeka (za prelivanje)

Sastojci za fil:

300 g mljevene plazme

200 g šećera u prahu

250 g margarina/putera (omekšalog)

100 g čokolade za kuvanje

100 ml soka od pomorandže ili mlijeka

Umutite jaja sa šećerom, dodajte brašno, kakao i prašak za pecivo. Pecite koru na

180 stepeni oko 20 minuta. Pečenu i ohlađenu koru prelijte čokoladnim mlijekom.

Za fil, umutite puter sa šećerom u prahu, dodajte plazmu, otopljenu čokoladu i sok/mlijeko.

Nanesite fil preko kore i prelijte čokoladnom glazurom po želji ili pospite plazmom.

Ovaj jednostavni recept svidjeće se svima pa će ubrzo postati omiljena poslastica na svakom narednom druženju.