Jednostavan i preukusan plazma kolač za nenajavljene goste

Ovaj jednostavan recept za plazma kocke spaja mekani čokoladni biskvit, aromatični fil od plazma keksa i čokoladnu glazuru. Potrebno je oko 30 minuta za pripremu, a kolač je najbolji kada odstoji u frižideru nekoliko sati.
Sastojci za koru:
5 jaja
6 kašika šećera
4 kašike brašna
2 kašike kakaoa
1 prašak za pecivo
400 ml čokoladnog mlijeka (za prelivanje)
Sastojci za fil:
300 g mljevene plazme
200 g šećera u prahu
250 g margarina/putera (omekšalog)
100 g čokolade za kuvanje
100 ml soka od pomorandže ili mlijeka
Umutite jaja sa šećerom, dodajte brašno, kakao i prašak za pecivo. Pecite koru na
180 stepeni oko 20 minuta. Pečenu i ohlađenu koru prelijte čokoladnim mlijekom.
Za fil, umutite puter sa šećerom u prahu, dodajte plazmu, otopljenu čokoladu i sok/mlijeko.
Nanesite fil preko kore i prelijte čokoladnom glazurom po želji ili pospite plazmom.
Ovaj jednostavni recept svidjeće se svima pa će ubrzo postati omiljena poslastica na svakom narednom druženju.
