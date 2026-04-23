Za vikend sunčano i toplo, u subotu i do 26 stepeni!

23.04.2026 10:49

За викенд сунчано и топло, у суботу и до 26 степени!
Foto: Pixabay / klickblick

U Republici Srpskoj za vikend će biti sunčano i prijatno toplo vrijeme, a u subotu, 25. aprila, očekuje se i do 26 stepeni Celzijusovih.

Jutra će i u subotu i u ned‌jelju biti svježija, a tokom dana sunčano i toplo.

Maksimalna temperatura vazduha u subotu će biti od 20 do 26, u višim pred‌jelima od 15 stepeni, a u ned‌jelju od 17 do 25, u višim pred‌jelima od 13 stepeni Celzijusovih, podaci su Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Meterolozi za poned‌jeljak , 27. aprila, najavljuju promjenljivo oblačno vrijeme uz sunčane periode i razvoj oblačnosti koji donosi kratkotrajne pljuskove u drugom dijelu dana, od zapada ka jugu.

Maksimalna temperatura vazduha od 15 do 23, u višim pred‌jelima od 12 stepeni Celzijusovih.

Vremenska prognoza

vikend

Vrijeme za vikend

sunčano i toplo

Više iz rubrike

ракун животиња дивља животиња

Društvo

Muškarac u kostimu rakuna jurio Beograđane po ulici

2 h

0
Лијекови, парацетамол, поскупили лијекови

Društvo

Poskupio najpopularniji lijek protiv bolova: Prijeti nestašica?

2 h

0
Суха славина, нема воде, капа вода, капљице

Društvo

Ovi dijelovi Banjaluke danas ostaju bez vode

3 h

0
МУП Републике Српске, полиција, грб

Društvo

MUP Srpske pozvao građane: Provjerite rokove

3 h

0

12

39

Savić: Republika Srpska ima pravo na svoj stav

12

38

Mladi Nedić blista u Kazahstanu

12

32

Raste prodaja popularnog automobila

12

32

CIK BiH: "Opasne i potpuno neistinite tvrdnje"

12

24

Špirić, Kovačević i Nović neće prisustvovati najavljenoj sjednici

