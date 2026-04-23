Za vikend sunčano i toplo, u subotu i do 26 stepeni!

U Republici Srpskoj za vikend će biti sunčano i prijatno toplo vrijeme, a u subotu, 25. aprila, očekuje se i do 26 stepeni Celzijusovih.

Jutra će i u subotu i u ned‌jelju biti svježija, a tokom dana sunčano i toplo.

Maksimalna temperatura vazduha u subotu će biti od 20 do 26, u višim pred‌jelima od 15 stepeni, a u ned‌jelju od 17 do 25, u višim pred‌jelima od 13 stepeni Celzijusovih, podaci su Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Meterolozi za poned‌jeljak , 27. aprila, najavljuju promjenljivo oblačno vrijeme uz sunčane periode i razvoj oblačnosti koji donosi kratkotrajne pljuskove u drugom dijelu dana, od zapada ka jugu.

Maksimalna temperatura vazduha od 15 do 23, u višim pred‌jelima od 12 stepeni Celzijusovih.