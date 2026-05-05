Arina Sabalenka najavila bojkot Rolan Garosa

Najbolja teniserka svijeta Arina Sabalenka osvrnula se na saopštenje i kritike upućene Rolan Garosu.

Najbolji teniseri i teniserke svijeta su izrazili nezadovoljstvo preraspodelom novca na pariskom Gren slemu.

Smatraju da zaslužuju više nego što dobijaju, a potpisnici su bili i Siner, Alkaras, Zverev, Gof, Švjontek, Pegula...

"Apsolutno, kad vidite brojke i iznose koje igrači dobijaju. Osjećam se kao da mi pravimo predstavu. Osjećam kao da bez nas ne bi bilo turnira i zabave. Zaista vjerujem da zaslužujemo veći procenat. Šta mogu da kažem? Jednostavno se nadam da će svi pregovori koje vodimo, u nekom trenutku, dovesti do prave odluke, do rješenja koji zadovoljava sve", rekla je Sabalenka.

Najavila je, možda, i neki radikalniji protest prema Gren slem turnirima.

"Mislim da ćemo ga u nekom trenutku bojkotovati. Osjećam da će to biti jedini način da se, na neki način, borimo za naša prava", ističe Arina.

Rolan Garos je na programu od 24. maja do 7. juna.