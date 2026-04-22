Posadili grah u rupu na putu: Kad neće niko da zakrpi, mi ćemo saditi

Autor:

Marija Milanović
22.04.2026 08:35

Foto: Ustupljena fotografija

Modernizacija, izgradnja, razvoj, era uspona, neviđene promjene i mnoga druga "djela", riječi su koje se zadnjih nekoliko godina u krug vrte kao na pokvarenoj ploči dok kritike nezadovoljnih građana ne prestaju.

Tako i u banjalučkom naselju Lauš u Ulici dr Koste Krsmanovića nalazi se jedna prilično velika rupa, a koja je pored oštećenja vozila, potencijalnih povreda pješaka sada poslužila kao mjesto za sađenje pojedinih kultura.

"Kad niko neće da ih zakrpi onda ćemo saditi grah...Možda se primi", navela je na društvenoj mreži Instagram jedna od stanarki pomenute lice.

Grah u rupi na putu

Ovom dinamikom, veće su šanse svakako da se primi grah nego kritike i molbe građana da im se ulice konačno urede i saniraju.

Više iz rubrike

Бањалука обиљежавања Дан града

Banja Luka

Banjaluka obilježavanja Dan grada

3 h

0
Владо Ђајић оснива своју странку

Banja Luka

Vlado Đajić osniva svoju stranku

18 h

2
Делегације Српске и Русије у посјети Храму Преображења Господњег.

Banja Luka

Delegacije Srpske i Rusije posjetile Hram Preobraženja Gospodnjeg

18 h

0
У четвртак обустава саобраћаја у више улица у центру града

Banja Luka

U četvrtak obustava saobraćaja u više ulica u centru grada

21 h

2

  • Najnovije

10

38

Potvrđena optužnica protiv Anisa Kalajdžića za ubistvo Aldine Jahić

10

36

Darko Mladić: Nakon što ljekari pregledaju generala podnijećemo zahtjev za privremeno puštanje

10

30

Zločin genocida nad Srbima u Jasenovcu ne smije biti zaboravljen

10

24

Unajmio dijete da baci kašikaru! Isplivali detalji filmskog hapšenja

10

19

Nakon 130 godina rada: Večeras gašenje visoke peći u Željezari Zenica

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner