Posadili grah u rupu na putu: Kad neće niko da zakrpi, mi ćemo saditi

Modernizacija, izgradnja, razvoj, era uspona, neviđene promjene i mnoga druga "djela", riječi su koje se zadnjih nekoliko godina u krug vrte kao na pokvarenoj ploči dok kritike nezadovoljnih građana ne prestaju.

Tako i u banjalučkom naselju Lauš u Ulici dr Koste Krsmanovića nalazi se jedna prilično velika rupa, a koja je pored oštećenja vozila, potencijalnih povreda pješaka sada poslužila kao mjesto za sađenje pojedinih kultura.

"Kad niko neće da ih zakrpi onda ćemo saditi grah...Možda se primi", navela je na društvenoj mreži Instagram jedna od stanarki pomenute lice.

Grah u rupi na putu

Ovom dinamikom, veće su šanse svakako da se primi grah nego kritike i molbe građana da im se ulice konačno urede i saniraju.