Pohvaljeni uspjesi Srpske na međunarodnom tržištu kapitala

Delegacija Ministarstva finansija Republike Srpske učestvovala je na proljećnom zasjedanju Međunarodnog monetarnog fonda i Svjetske banke, kao i Investicionom forumu Smol Talks, održanim u Vašingtonu.

Predstavnici Ministarstva finansija održali su niz sastanka sa najvišim rukovodstvom ove dvije međunarodne finansijske institucije na kojima je iskazana potreba za daljom saradnjom u vidu realizacije započetih i novih projekata, kao i kroz tehničke pomoći u različitim oblastima javnih finansija.

Investicioni forum okupio je veliki broj vodećih globalnih investitora, uključujući najistaknutije američke penzione fondove i osiguravajuća društva, koji su učestvovali na specijalizovanim sesijama posvećenim tržištima u razvoju, sa fokusom na regione Centralne i Istočne Evrope, Bliskog istoka, Afrike i Latinske Amerike.

"Tokom Foruma, investitori su izrazili interes za oblast javnih finansija Republike Srpske, i iskazali povjerenje u odgovorno upravljanje fiskalnom politikom, te pohvalili unapređenje političke i ekonomske saradnja sa Sjedinjenim Američkim Državama i drugim ekonomskim partnerima, kao i napredak koji zemlja ima na polju evropskih integracija", saopšteno je iz Ministarstva finansija.

Posebno su pohvaljeni nedavni uspjesi koje je Republika Srpske imala na međunarodnom tržištu kapitala, ostvareni uprkos velikim izazovima nastalim usljed globalnih geopolitičkih kretanja.

Učešće na ovom skupu predstavlja još jednu potvrdu vidljivosti i kredibiliteta Republike Srpske među relevantnim međunarodnim finansijskim akterima, kao i priliku za dalje unapređenje saradnje sa globalnom investicionom zajednicom.