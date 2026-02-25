Majka Milice Todorović javno zamolila za pomoć

Izvor:
Milica Todorović nedavno se porodila i na svijet donijela sina Bogdana, a o njenom ljubavnom životu od tada ne prestaje da bruji javnost, jer se saznalo da je Bogdanov otac već oženjen.
Niko iz njene porodice o ovoj temi nije želio da se oglašava, sem oca kojeg je ekipa "Telegrafa" uhvatila ispred porodičnog doma u Kruševcu.
Majka Milice Todorović, Jasmina, ne odvaja se od kćerke i velika joj je pomoć oko bebe.
Sada se oglasila na Instagramu, pa apelovala zbog izgubljenog psa:
"Nestao pas, maza", napisala je ona, uz apel da se javi svako ko pronađe njenog ljubimca.
Inače, Miličina majka Jasmina je početkom februara, kada se i pjevačica porodila, hitno operisana.
"Nismo još, ali ćemo da slavimo. Ne znam kada tačno jer mi je žena u bolnici, pa kada izađe", kazao je Milan za "Telegraf.rs".
"Operisala je slijepo crijevo, imala je problem sa slijepim crevom... Umalo da umre...", rekao je Miličin tata.
