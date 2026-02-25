Logo
Majka Milice Todorović javno zamolila za pomoć

Izvor:

ATV

25.02.2026

16:20

Јасмина и Милица Тодоровић
Foto: Instagram

Milica Todorović nedavno se porodila i na svijet donijela sina Bogdana, a o njenom ljubavnom životu od tada ne prestaje da bruji javnost, jer se saznalo da je Bogdanov otac već oženjen.

Niko iz njene porodice o ovoj temi nije želio da se oglašava, sem oca kojeg je ekipa "Telegrafa" uhvatila ispred porodičnog doma u Kruševcu.

Majka Milice Todorović, Jasmina, ne odvaja se od kćerke i velika joj je pomoć oko bebe.

Sada se oglasila na Instagramu, pa apelovala zbog izgubljenog psa:

Маза, пас мајке Милице Тодоровић
Maza, pas majke Milice Todorović

"Nestao pas, maza", napisala je ona, uz apel da se javi svako ko pronađe njenog ljubimca.

Jasmina hitno operisana

Inače, Miličina majka Jasmina je početkom februara, kada se i pjevačica porodila, hitno operisana.

"Nismo još, ali ćemo da slavimo. Ne znam kada tačno jer mi je žena u bolnici, pa kada izađe", kazao je Milan za "Telegraf.rs".

"Operisala je slijepo crijevo, imala je problem sa slijepim crevom... Umalo da umre...", rekao je Miličin tata.

