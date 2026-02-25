Logo
Sijarto: Kijev pretvara sukob u unosan posao

25.02.2026

16:21

Сијарто: Кијев претвара сукоб у уносан посао
Foto: ATV

Ukrajina tvrdoglavo teži nastavku sukoba sa Rusijom, jer je rat za Kijev poslovni model i pruža mu finansijsku dobit, izjavio je mađarski ministar spoljnih poslova i trgovine Peter Sijarto.

"Situacija je takva da je sukob u Ukrajini poslovni model. Poenta je u tome da Kijev iz fondova EU dobija više novca nego što cijela ukrajinska privreda može dati", rekao je Sijarto.

илу-новац-14112025

Gradovi i opštine

Usvojena odluka: Za svu djecu do 18 godina doplatak od 50 do 230 KM

On je dodao da je za četiri godine sukoba EU pružila Ukrajini pomoć u iznosu od 193 milijarde evra, tri puta više nego što je Mađarska dobila od pridruživanja Uniji 2004. godine.

