Sijarto: Kijev pretvara sukob u unosan posao

Ukrajina tvrdoglavo teži nastavku sukoba sa Rusijom, jer je rat za Kijev poslovni model i pruža mu finansijsku dobit, izjavio je mađarski ministar spoljnih poslova i trgovine Peter Sijarto.
"Situacija je takva da je sukob u Ukrajini poslovni model. Poenta je u tome da Kijev iz fondova EU dobija više novca nego što cijela ukrajinska privreda može dati", rekao je Sijarto.
On je dodao da je za četiri godine sukoba EU pružila Ukrajini pomoć u iznosu od 193 milijarde evra, tri puta više nego što je Mađarska dobila od pridruživanja Uniji 2004. godine.
