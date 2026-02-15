Ove 4 namirnice mogu izazvati moždani udar: Jedete ih svaki dan, a uništavaju krvne sudove

Ishrana za zdravlje srca jedan je od ključnih faktora za dug i kvalitetan život. Dok mnoge namirnice pomažu u snižavanju holesterola i očuvanju zdravih arterija, postoje i one koje mogu doprineti zapušavanju krvnih sudova i razvoju kardiovaskularnih bolesti.

Nutricionisti i kardiolozi upozoravaju da sljedeće četiri vrste hrane mogu povećati rizik od ateroskleroze, srčanog i moždanog udara.

Krofne

Krofne su napravljene od rafinisanog brašna, šećera i masti, kombinacije koja negativno utiče na nivo šećera u krvi i holesterola. Prema riječima nutricionistkinje Lize Endrjus, česta konzumacija krofni može povećati rizik od dijabetesa, a dijabetes je značajan faktor rizika za srčane bolesti.

Posebno su rizične krofne punjene kremom, jer sadrže dodatne količine masti i šećera.

Slanina

Slanina ima natrijum i zasićene masti kao dvostruku opasnost. Prerađeno meso, poput slanine, bogato je natrijumom i zasićenim mastima. Visok unos natrijuma može povisiti krvni pritisak, dok zasićene masti podstiču jetru da proizvodi više holesterola.

Povišen LDL (loš) holesterol može dovesti do ateroskleroze, procesa sužavanja i otvrdnjavanja arterija, što povećava rizik od infarkta i šloga.

Vještački zaslađivači

To je skriveni rizik za krvne sudove. Iako se često predstavljaju kao zdravija alternativa šećeru, pojedini vještački zaslađivači mogu imati negativan uticaj na metabolizam, piše Naj Žena.

Nutricionistkinja i dijetetičarka Meri Sabat ističe da su aspartam i saharin povezani sa poremećajem regulacije šećera u krvi i metabolizma lipida, što dugoročno može doprinijeti nakupljanju plaka u arterijama. Stručnjaci savjetuju umjerenu upotrebu prirodnih zaslađivača poput meda ili stevije.

Pica

Pice sa kobasicama, salamom i masnim sirevima sadrže velike količine zasićenih i trans masti. Kardiolog Baskar Semita upozorava da ove masti značajno povećavaju nivo LDL holesterola, koji se taloži na zidovima arterija i smanjuje protok krvi.

Zdravija opcija je domaća pica od integralnog brašna sa povrćem i manjom količinom nemasnog sira. Dodavanje lisnatog povrća poput spanaća može pomoći u regulaciji holesterola zahvaljujući vlaknima.